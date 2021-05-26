В Паневежисе вслед за Ригой и Вильнюсом вывесили бело-красно-белый флаг

В Паневежисе вслед за Ригой и Вильнюсом вывесили бело-красно-белый флаг15
- 26.05.2021, 19:31
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Город-побратим Витебска выразил поддержку белорусскому народу.
В литовском Паневежисе у здания самоуправления вывесили бело-красно-белый флаг.
«Паневежис, выражая поддержку и солидарность с белорусским народом и городом-побратимом Витебском, на центральной площади города на муниципальном здании поднял исторический флаг Беларуси», — говорится в сообщении городского самоуправления.
Напомним, что накануне мэрия Вильнюса заменила лукашенковский флаг на бело-красно-белый. Как объяснил представитель городских властей, таким образом литовская столица выразила солидарность с Ригой.
Напомним также, что ранее мэр Риги Мартиньш Стакис лично снял лукашенковский флаг и заменил его на бело-красно-белый.