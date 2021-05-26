Евродепутат: Нужны более жесткие санкции, чтобы сильнее ударить по режиму Лукашенко 4 26.05.2021, 19:49

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Збигнев Кузьмюк

фото: PR24/AK

Збигнев Кузьмюк призвал ввести санкции против «Беларуськалия» и «Белнефтехима».

Польский депутат Европарламента Збигнев Кузьмюк заявил, что Евросоюз правильно ввел санкции в отношении Беларуси, передает «Польскае радыё».

«Запрет на полеты белорусских авиакомпаний в страны ЕС или в обход воздушного пространства Беларуси и объявление дальнейших экономических санкций - шаги в правильном направлении», - заявил депутат Европарламента от «Право и справедливость».

Кузьмюк подчеркнул, что потребуются более жесткие санкции, чтобы сильнее ударить по режиму Александра Лукашенко.

- Основная часть доходов госбюджета Беларуси поступает от продажи нефтепродуктов, поэтому блокада их продажи на Запад станет серьезным ударом по режиму. И второе направление, которым славится Беларусь, - это калийные удобрения. Удар по этим двум направлениям поставит Лукашенко в тяжелое положение.

Европейские лидеры согласились продлить и расширить существующие дипломатические санкции с прошлого года. Обычные чиновники и компании, финансирующие режим Лукашенко, должны быть внесены в черный список.

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