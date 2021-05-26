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Facebook и Instagram разрешили пользователям скрывать лайки

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  • 26.05.2021, 20:08
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Facebook и Instagram разрешили пользователям скрывать лайки

Отображение лайков можно будет настраивать для каждого поста.

В совместном заявлении Facebook и Instagram сообщается, что обновление выйдет в ближайшие дни. Отображение лайков можно будет настраивать для каждого поста, но также пользователи смогут отключать функцию и для всей ленты. Кроме того, в настройках появится функция выборочного показа лайков и количества просмотров под публикациями — для всех, никому или только для тех, на кого подписан автор.

«Пользователи хотят большей гибкости, поэтому мы подумали, что будет важно предоставить людям возможность выбора», — говорится в заявлении компаний.

В 2019 году Instagram уже экспериментировал со счетчиком лайков, в пробном режиме скрывая для пользователей некоторых стран число лайков под публикациями страниц, на которые они были подписаны. Эксперимент проводился с целью снизить социальное давление, связанное с размещением контента в социальных сетях. От этого больше всего страдали молодые пользователи Instagram, которые заинтересованы тем, что думают о них сверстники, — причем настолько, что порой удаляют сообщения, которые не получают «достаточно» лайков.

После этого эксперимента соцсеть получила много противоречивых отзывов, поэтому назначила второе тестирование, которое началось в апреле. Результаты позволили полноценно запустить функцию.

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