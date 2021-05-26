закрыть
26 мая 2021, среда, 21:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

AirFrance отменила рейс в Москву

21
  • 26.05.2021, 20:21
  • 14,258
AirFrance отменила рейс в Москву

Россия не дала разрешения из-за маршрута в обход Беларуси.

Французская авиакомпания отменила рейс из Парижа в Москву. Россия не дала разрешения на заход в свое воздушное пространство из-за маршрута в обход Беларуси.

Об этом сообщает издание "Новая газета".

В офисе AirFrance заявили, что отмена рейса в Москву связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

"AirFrance подтверждает, что рейс AF1154 (CDG/SVO) пришлось отменить из-за технических причин, связанных с обходом воздушного пространства Беларуси, что потребовало получение нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российских властей", - заявили в компании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец