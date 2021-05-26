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«Белавиа» открывает новый рейс Минск – Минск»

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  • 26.05.2021, 21:18
  • 1,962
«Белавиа» открывает новый рейс Минск – Минск»
фото: tacc

В соцсетях смеются над неудачным рейсом белорусской авиакомпании.

Днем 26 мая самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в Барселону, однако воздушное пространство Беларуси так и не покинул. Сделав несколько кругов в районе Бреста, борт вернулся в аэропорт белорусской столицы. Позже выяснилось, что Франция не дала разрешение на пролет самолета над своей территорией – это стало ответом на принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая.

Приводим подборку шуток о неудачном рейсе «Белавиа».

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