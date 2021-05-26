«Белавиа» открывает новый рейс Минск – Минск»1
- 26.05.2021, 21:18
- 1,962
В соцсетях смеются над неудачным рейсом белорусской авиакомпании.
Днем 26 мая самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в Барселону, однако воздушное пространство Беларуси так и не покинул. Сделав несколько кругов в районе Бреста, борт вернулся в аэропорт белорусской столицы. Позже выяснилось, что Франция не дала разрешение на пролет самолета над своей территорией – это стало ответом на принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая.
Приводим подборку шуток о неудачном рейсе «Белавиа».
Белавиа открывает новый маршрут Минск - Минск— shashuka (@mr_shashuka) May 26, 2021
Самолет авиакомпании Belavia рейсом BRU869 (Минск-Барселона) летает кругами в районе города Пружаны.— TUT.BY (@tutby) May 26, 2021
На это указывают данные ресурса по отслеживанию самолетов https://t.co/YZM8ONTmVN. Возможно, борт не пустили в воздушное пространство Польши. pic.twitter.com/2yl8nEL3Pa
Новая айдентика и корпоративный мерч компании Белавиа #Беларусь #белавиа pic.twitter.com/DjHtWqiYAq— Фотонегативки (@photonegativki) May 26, 2021
May 26, 2021
Объявлена посадка на авиарейс Белавиа "Окрестино -> Жлобин"— Pavel (@pavelpikta) May 26, 2021
все знали, что лоукосты в Беларуси убьют Белавиа. но никто не думал, что это сделает один самолёт.— julia (@j_matuzova) May 25, 2021
Самолет Белавиа нарисовал усы Лукашенко pic.twitter.com/WK4kw6Rzxm— Виталий© (@CEBEP0B) May 26, 2021
Белавиа - воздушные прогулки Минск- Минск, по цене билета в Барселону— Сергей (@Ser717171) May 26, 2021
Кинконг сажает самолёты белавиа pic.twitter.com/i3F3gZVhDf— _perhaps1 (@_perhaps1) May 26, 2021
Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск.— Mimsy Borogoves (@MBorogoves) May 26, 2021
На аэродроме пассажиров встречал Лукашенко с цветами и вопросом: "Ну как полетали!?"