«Белавиа» открывает новый рейс Минск – Минск» 1 26.05.2021, 21:18

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фото: tacc

В соцсетях смеются над неудачным рейсом белорусской авиакомпании.

Днем 26 мая самолет белорусской авиакомпании «Белавиа» вылетел из Минска в Барселону, однако воздушное пространство Беларуси так и не покинул. Сделав несколько кругов в районе Бреста, борт вернулся в аэропорт белорусской столицы. Позже выяснилось, что Франция не дала разрешение на пролет самолета над своей территорией – это стало ответом на принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая.

Приводим подборку шуток о неудачном рейсе «Белавиа».

Белавиа открывает новый маршрут Минск - Минск — shashuka (@mr_shashuka) May 26, 2021

Самолет авиакомпании Belavia рейсом BRU869 (Минск-Барселона) летает кругами в районе города Пружаны.



На это указывают данные ресурса по отслеживанию самолетов https://t.co/YZM8ONTmVN. Возможно, борт не пустили в воздушное пространство Польши. pic.twitter.com/2yl8nEL3Pa — TUT.BY (@tutby) May 26, 2021

Объявлена посадка на авиарейс Белавиа "Окрестино -> Жлобин" — Pavel (@pavelpikta) May 26, 2021

все знали, что лоукосты в Беларуси убьют Белавиа. но никто не думал, что это сделает один самолёт. — julia (@j_matuzova) May 25, 2021

Самолет Белавиа нарисовал усы Лукашенко pic.twitter.com/WK4kw6Rzxm — Виталий© (@CEBEP0B) May 26, 2021

Белавиа - воздушные прогулки Минск- Минск, по цене билета в Барселону — Сергей (@Ser717171) May 26, 2021

Летевший в Барселону самолет "Белавиа" вернулся в Минск.

На аэродроме пассажиров встречал Лукашенко с цветами и вопросом: "Ну как полетали!?" — Mimsy Borogoves (@MBorogoves) May 26, 2021

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