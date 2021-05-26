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«Лука, расстрел или Гаага?»

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  • 26.05.2021, 21:18
  • 7,494
«Лука, расстрел или Гаага?»

Акции солидарности с народом Беларуси проходят в стране и за рубежом.

Акции солидарности с народом Беларуси проходят в стране и за рубежом.

Белорусы Бялой-Подляски скорбят выходят в память Витольда Ашурка.

«Лука, расстрел или Гаага?» - написано на плакате у белоруса в центре Минска.

Призыв белорусов к пробуждению в Гродно.

В Заводском районе Минска почтили память Витольда.

Как Витольд Ашурок выходил на одиночные пикеты, так и Кобрин заявляет: «Один в поле - воин!».

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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