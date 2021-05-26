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Арестованные президент и премьер подали в отставку

  • 26.05.2021, 21:48
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Арестованные президент и премьер подали в отставку
Ба Ндао
фото: EPA-EFE/H.DIAKITE

В стране находится международная посредническая миссия.

Временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр Моктар Уан, арестованные военными несколькими днями ранее, подали в отставку и покинули свои посты. В стране находится международная посредническая миссия, пишет ТАСС.

"Президент Ба Ндао и премьер Моктар Уан подали в отставку в присутствии судьи", - заявил Баба Сиссе, советник вице-президента Мали Ассими Гоиты.

По словам Сиссе с международными посредниками идут переговоры об освобождении Ндао и Уана, а также о формировании нового правительства.

Позже стало известно, что военные власти закрыли в стране наземные и воздушные границы, ввели комендантский час с 20:00 до 06:00.

Отметим, в Мали возник политический кризис после того, как 24 мая военные арестовали временного президента страны Ба Ндао и премьер-министра Моктара Уана, поместив их на армейскую базу вблизи столицы страны Бамако.

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