Великобритания победила Беларусь на ЧМ-2021 в Риге

Великобритания победила Беларусь на ЧМ-2021 в Риге23
- 26.05.2021, 22:38
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Хоккеисты испугались, что их обменяют на белорусских политзаключенных.
Сборная Великобритании обыграла команду Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира-2021 — 4:3.
Сборная Великобритании одержала первую победу в высшем дивизионе ЧМ в основное время с 1962 года, когда были обыграны финны (7:5).
Напомним, депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать хоккеистов Захарова и обменять их на всех белорусских политзаключенных.