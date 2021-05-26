Великобритания победила Беларусь на ЧМ-2021 в Риге 23 26.05.2021, 22:38

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Хоккеисты испугались, что их обменяют на белорусских политзаключенных.

Сборная Великобритании обыграла команду Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира-2021 — 4:3.

Сборная Великобритании одержала первую победу в высшем дивизионе ЧМ в основное время с 1962 года, когда были обыграны финны (7:5).

Напомним, депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать хоккеистов Захарова и обменять их на всех белорусских политзаключенных.

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