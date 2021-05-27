«Дима был отзывчивым человеком»: друзья рассказали о подростке, спрыгнувшем с 16-го этажа из-за давления силовиков 14 27.05.2021, 7:59

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Дмитрий Стаховский.

Фото: Vk.com

Не забудем, не простим!

26 мая стало известно о самоубийстве днем ранее в Минске 18-летнего Дмитрия Стаховского. На его странице в «ВКонтакте» размещена предсмертная записка, где обвинение в смерти звучит в адрес Следственного комитета. В ней также говорится про давление силовиков, из-за чего и произошел «ужасный поступок». Друзья Дмитрия рассказали немного про него, сообщает tut.by.

Друзья молодого человека уточняют, что Дмитрию 18 лет и рассказывают, что молодой человек был сиротой.

— Из родственников, мы знаем, у него была только тетя, но мы никак не можем с ней связаться, — рассказывают друзья Дмитрия. Они говорят, что вечером 25 мая он писал в социальных сетях своим знакомым о том, что находится на 16 этаже многоэтажки около торгового центра «Дана Молл» и собирается прыгать вниз. Присылал фотографию места. Друзья вспоминают, что пытались отговорить парня от такого поступка. Все происходило около 23.00. Примерно в час ночи молодой человек перестал появляться в Сети.

— Он рассказывал, что на него давили и ему морально было тяжело. У него также конфисковали большинство вещей. Он сильно переживал из-за ситуации. Дима был отзывчивым человеком, часто приходил на помощь другим людям и был хорошим другом. На митинги он ходил, но это было месяцев шесть назад или больше. Потом его начали вызывать (на допросы. — Прим. ред.), — рассказали друзья парня.

Сегодня в госСМИ и в одном из провластных телеграм-каналов появилась информация со ссылкой на управление СК по Минску о том, что концентрация алкоголя в крови парня составила 2,4 промилле.

Тем временем минчане приносят цветы и лампадки к месту гибели Дмитрия.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Стаховский был подозреваемым по делу о массовых беспорядках.

По данным правозащитного центра «Весна», впервые Дмитрия вызвали в Следственный комитет на допрос в ноябре 2020 года. Так он узнал, что является подозреваемым по делу о «массовых беспорядках». 25 мая 2021 года его вызывали в СК, написал парень.

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