Госдеп США рекомендовал своим гражданам не ездить в Беларусь 2 27.05.2021, 8:09

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Названы три причины.

После задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича, Госдепартамент США рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в Беларусь, сообщает nv.ua.

Гражданам США предлагают отказаться от поездок «из-за избирательного применения законов, риска задержания и пандемии коронавируса».

Госдеп напомнил о массовых задержаниях в Беларуси людей, которых обвинили в митингах и симпатиях к оппозиционным партиям.

Также отмечается, что в Беларуси могут не признавать наличие американского гражданства у лиц с двойным гражданством, а также отложить консульский доступ.

23 мая в аэропорту Минска совершил принудительную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили якобы из-за сообщения о минировании: в Минтрансе Беларуси заявили, что сообщение поступило якобы от ХАМАС, а Лукашенко утверждал, что информацию получили из Швейцарии. И ХАМАС, и власти Швейцарии опровергли эти заявления.

Рейсом летел сооснователь белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска. Вместе с ним задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. По последним данным, она арестована на два месяца.

В ЕС заявили, что борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за действий белорусского военного самолета.

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