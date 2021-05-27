«Стюардесса по секрету нам сказала, что Франция и Италия закрыли воздушное пространство» 6 27.05.2021, 8:13

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Что происходило внутри самолета рейса Минск — Барселона, который кружил над Беларусью?

Сегодня пассажиры рейса Минск — Барселона, летевшие «Белавиа», так и не добрались до Испании. Самолет был вынужден развернуться над Кобрином и пару часов кружить над Брестчиной. Оказалось, Франция за пару минут до вылета закрыла свое воздушное пространство для Беларуси. За странной траекторией рейса на Флайтрадаре следило более 70 тысяч человек. Что происходило в то время внутри салона, «Нашей Ниве» рассказала одна из пассажирок.

«Мы билеты покупали давно, 2-3 месяца назад. Это была запланированная поездка с семьей. В связи с событиями последних дней были мысли, что, возможно, и наш рейс отменят, но сами мы не хотели ничего менять.

Сегодня все шло по плану, пунктуально. Мы приехали заранее, в 9 утра, чтобы сдать тест на коронавирус. В 13.30 взлетели. И в какой-то момент заметили, что самолет постоянно в одну сторону наклонен. В одних окнах было видно только небо, а в других — земля. Не было никаких объявлений.

Мы спросили у стюардессы, что происходит. Она по секрету нам сказала, что когда мы взлетели, то Франции и Италия (прозвучали две страны) закрыли воздушное пространство для «Белавиа» и мы ожидаем, чтобы получить разрешение на другой маршрут.

Когда два часа полета накрутили, нас покормили, капитан объявил, что проблемы с Францией и Италией, нам нужно вернуться в Минск и или дозаправиться, чтобы ехать по новому маршруту, или отменить рейс.

В 17.15 по минскому времени мы должны были быть в Барселоне. Мы приземлились в белорусском аэропорту около 16, оставались на местах. Где-то 20 минут готовился самолет. Но после пришли сотрудники компании и объявили, что все же рейс отменяется.

Знаете, были люди, которые не заметили, что петляем. Внутри самолета оно не ощущалось. Плохо никому не было. Детям мы, например, не говорили, что маршрут изменился.

На рейсе были также транзитные пассажиры — из Еревана, Тбилиси. За нами сидели украинки. Когда после объявления капитана все спокойно отреагировали на ситуацию, они удивились: мол, летели бы россияне, были бы сплошные маты, а тут тишина».

По словам пассажирки, им пообещали вернуть стоимость билетов полностью.

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