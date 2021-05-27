«Вильярреал», победив «МЮ» в сумасшедшей серии пенальти, выиграл Лигу Европы 27.05.2021, 8:10

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Фото: uefa.com

После того как полевые игроки реализовали 20 одиннадцатиметровых подряд, к мячу подошли голкиперы команд.

"Вильярреал" победил "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы. Основное время завершилось ничей (1:1), а в серии послематчевых пенальти испанский клуб был сильнее — 11:10.

После того как полевые игроки реализовали 20 одиннадцатиметровых подряд, к мячу подошли голкиперы команд — Херонимо Рульи забил, а Давид де Хеа визави не перехитрил, сообщает pressball.by.

"Вильярреал" на правах обладателя второго по значимости евротрофея в следующем сезоне получил право выступить в Лиге чемпионов.

Унаи Эмери выиграл Лигу Европы четвертый раз.

ВИЛЬЯРРЕАЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 1:1, пен. — 11:10

ГДАНЬСК. Стадион "Энерга".

Судья — Тюрпен.

ВИЛЬЯРРЕАЛ: Рульи — Фойт (Марио Гаспар, 88), Пау Торрес, Альбиоль (к), Педраса (А.Морено, 88), Пино (Пако Алькасер, 77), Парехо, Капуэ (Раба, 123+), Тригерос (Мойсес Гомес, 77), Х.Морено, Бакка (Коклен, 60).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: де Хеа — Ван-Биссака (Мата, 123+), Линделеф, Байи (Туанзебе, 115), Шоу, Рэшфорд, Погба (Джеймс, 115), Мактоминей (Алекс Теллес, 123+), Б.Фернандеш (к), Гринвуд (Фред, 100), Кавани.

ГОЛЫ: 1:0 — Х.Морено (29). 1:1 — Кавани (55).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Капуэ (53), Байи (82), Фойт (84), Кавани (113).

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8, 9:9, 10:9, 10:10, 11:10.

Фото: uefa.com

Фото: uefa.com

Фото: uefa.com

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