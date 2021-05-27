Ученые обнаружили условия для жизни на близкой к Земле планете 1 27.05.2021, 8:23

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фото: pixabay.com

Исследование провели чешские астрономы.

Недавнее исследование чешских астрономов предполагает, что действующие вулканы могут скрываться на морском дне спутника Юпитера — Европы.

По словам исследователей, такие вулканы могут питать глубоководные гидротермальные системы, среду, богатую химической энергией, которую могут использовать потенциальные формы жизни Европы, пишет nv.ua.

Выводы ученых предполагают, что внутренняя часть спутника Юпитера Европа может состоять из железного ядра, окруженного скалистой мантией, которая контактирует с океаном под ледяной корой. Новое исследование моделирует, как внутреннее тепло может подпитывать вулканы на морском дне.

«Наши результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что подземный океан Европы может быть средой, подходящей для зарождения жизни», — говорится в заявлении ведущего автора исследования Мари Бехунковой из Карлова университета в Чешской Республике.

«Европа — одно из редких планетных тел, которые могли поддерживать вулканическую активность в течение миллиардов лет, и, возможно, единственное тело за пределами Земли, которое имеет большие водоемы и долгоживущий источник энергии», — добавила она.

Бехункова и ее коллеги детально смоделировали, как внутренняя часть Европы растягивается и изгибается, когда спутник притягивает мощная гравитация Юпитера. Такая деформация генерирует тепло от трения, которое не дает океану Европы замерзнуть — и, возможно, даже частично плавит верхний слой каменистой мантии спутника.

Такое таяние могло питать вулканы на морском дне на протяжении большей части истории Европы, возможно, даже до наших дней. Ученые выяснили, что вулканическая активность наиболее вероятна возле полюсов Европы, где внутренние тепловые нагрузки наиболее интенсивны.

Примерно через десять лет исследователи смогут протестировать и дополнить такое моделирование Европы большим количеством новых данных благодаря миссии NASA Europa Clipper. Запуск Clipper запланирован на 2024 год, а его прибытие на орбиту вокруг Юпитера — в 2030 году.

Затем зонд совершит около 50 близких облетов Европы за четыре земных года, охарактеризовав подповерхностный океан спутника, изучая его ледяную оболочку и находя подходящие места для приземления.

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