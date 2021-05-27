Белорусские хоккеисты проиграли британцам, которые 59 лет не побеждали в основное время 27.05.2021, 8:51

Фото: iihf.com

Сборная Великобритании на ЧМ-2021 по хоккею одержала первую победу в высшем дивизионе с 1962 года.

Сборная Великобритании победила команду Беларуси в матче группового этапа чемпионата мира-2021 — 4:3, сообщает pressball.by.

Великобритания одержала первую победу в высшем дивизионе ЧМ с 1962 года, когда были обыграны финны со счетом 7:5.

Группа "А": Команда ОКР — 9 очков (4 игры), Словакия — 9 (3), Швейцария — 6 (3), Дания — 5 (4), Беларусь — 4 (4), Великобритания — 4 (4), Швеция — 3 (3), Чехия — 2 (3).

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