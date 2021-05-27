«Да не нужны мне деньги! Мне улететь надо!»: что происходит в кассах «Белавиа» 14 27.05.2021, 8:59

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Белорусы штурмуют офис авиакомпании.

Корреспондент «Салідарнасці» побывала в офисе белорусской авиакомпании, чтобы выяснить, как обстоят дела после закрытия ряда рейсов.

К полудню 26 мая в офисе «Белавиа» на Немиге необычайно людно. Несколько десятков человек пытаются разузнать ситуацию с вылетом.

— Пустите, мне только спросить, — игнорируя электронную очередь, пробивается мужчина к стойке. — У меня билет в Египет на июнь. Мой самолет полетит?

Девушка корректно сообщает клиенту, что у нее нет информации о приостановке рейсов в Египет.

— Так я улечу или нет? — не понимает ее ответа мужчина.

— Улетите вы в свой Египет! — с раздражением в голосе отстраняет его другая посетительница из очереди. В отличие от египетского туриста у нее ситуация куда сложнее: ее рейс в Париж накрылся окончательно.

Девушка в справочной объясняет, как вернуть деньги за купленный билет.

— Да не нужны мне деньги! Мне улететь надо! — объясняет посетительница.

Сотрудница авиакомпании начинает искать варианты добраться до Парижа. Один из них: лететь через Стамбул.

В это же время какой-то иностранец на английском пытается выяснить, сможет ли он вообще уехать из Минска?

— Во Францию закрыто, в Великобританию закрыто, в Вильнюс закрыто, — перечисляет он.

— Россия открыта, — «радует» его сотрудница «Белавиа».

Через полчаса людей становится заметно больше. Из окошек касс можно отчетливо слышать голоса сотрудников: «Вам деньги вернуть или все же хотите улететь?», «В Россию? В Россию можно!».

Ближе к часу в офисе толпилось уже около полусотни человек.

— Вы билеты через интернет покупали? Так, может, лучше было заявление на возврат тоже через интернет оформлять? — советует молодым людям сотрудница.

— Нет, не лучше! — категорически мотают они головой.

— Это почему?

— Да потому что мы уже ЗДЕСЬ! — возмущенно обрывают диалог они.

Девушка пожимает плечами и со словами — «Ну и стойте тогда» — уходит куда-то вдаль.

А вот другой мужчина и рад был бы оформить заявление через интернет, но неосмотрительно ранее приобрел билеты в кассе, а значит и возвращать деньги должен лично с паспортом. Он практически в ярости и кричит так громко, что слышно на весь офис.

— Да вы вообще нормальные? Что это за работа? Год уже пандемия длится, а вы до сих пор не можете заявление через интернет принять! Я на больничном с коронавирусом! А в итоге должен через весь город ехать и тут еще в очереди стоять и всех заражать!

Примечательно, что при слове «коронавирус» никто даже не дернулся, хотя маска, резиновые перчатки и чуть хриплый голос явно говорили, что нервничает мужчина не зря.

Некоторые даже попытались успокоить возмущенного клиента, объясняя, что девушка в кассе абсолютно не виновата в произошедшем. Однако тот не сдавался.

— Она — представитель «Белавиа». Кому мне это все высказывать? Посмотрите, что вокруг происходит! Собрали людей, ни объяснить толком, ни деньги вернуть! Может, мне эти деньги сейчас срочно нужны, почему я должен ждать? Почему я должен больной здесь стоять! В стране бардак и в «Белавиа» бардак!

В последним утверждением никто спорить не стал.

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