Профессор медицины рассказал, как COVID-19 влияет на сердце 27.05.2021, 9:12

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Специалист воспользовался методом «бритвы Оккама».

Профессор кафедры сердечно-сосудистой медицины Шеффилдского университета Тим Чико написал в статье для The Conversation о том, как COVID-19 влияет на сердце:

— Читая недавнюю статью с заголовком «Разъяснение: Нет никакого «ковидного сердца», я перенесся назад в 2020. Это было не очень комфортное путешествие. В январе 2020 я немного поболтал о вирусе в Ухани с местным директором общественного здравоохранения. К концу февраля я уже ночи напролет часами листал ленту Twitter, наблюдая, как разворачивается катастрофа в северной Италии.

Кардиологи вроде меня боролись с лавиной COVID-19. Множество твитов содержали предположения о том, что многие пациенты с коронавирусом страдали от сердечных осложнений. Были очень распространены истории о пациентах, у которых, казалось, были сердечные приступы, но потом заражались лечащие их медработники, как и сообщения о людях с сердечной недостаточностью, вызванной коронавирусной инфекцией сердечной мышцы.

Это было довольно убедительно и даже не слишком удивляло. Еще до COVID-19 моя больница каждую неделю принимала людей, чьи проблемы с сердцем приписывались последствиям вирусных инфекций, хотя часто без определенных доказательств. Как правило, они легкие. Высока вероятность того, что во время сильной простуды вы испытывали колющие боли в груди, что, вероятно, было вирусным воспалением внешней оболочки сердца — состояние, известное как перикардит.

Но иногда по непонятным нам причинам вирусные инфекции могут вызывать очень серьезные проблемы с сердцем, маскируясь под сердечный приступ, вызывая проблемы с ритмом или даже смертельную сердечную недостаточность. Таким образом, вирус SARS-CoV-2, который прикрепляется к слизистой оболочке кровеносных сосудов, может вызвать сердечные осложнения.

Избыток материалов

Как и многие университетские врачи, я стал работать в Национальной службе здравоохранения и был готов столкнуться с COVID-19. Мы с коллегами стали читать все, что смогли найти о влиянии COVID-19 на сердце. В то же время мы начали воочию наблюдать вирус. В одном из журналов нас попросили проанализировать появляющиеся данные. В то время это казалось хорошей идеей.

К маю 2020 года было опубликовано несколько «клинических докладов» (описаний единичных случаев) пациентов с COVID-19 с огромным спектром сердечных осложнений, и уже было несколько обзоров со ссылкой на десятки статей (все опубликованные в 2020 году) с описанием потенциальных осложнений и причин «ковидного сердца». На слово «потенциальный» легко не обратить внимание, но оно решающее.

К моменту отправки нашей рукописи в мае 2020 года поиск по запросам "COVID-19″ и «сердечно-сосудистые заболевания» на PubMed — веб-сайте для поиска статей в журналах о медицине и биологических науках — можно было найти 653 публикации. В нашей больнице пролечились 1450 пациентов с COVID-19. Многие из них были очень больны, имели ужасные проблемы с легкими — и многие умерли. Хотя сердце и отказывало в конце жизни, мы не видели лавину прямых сердечных осложнений, которых ожидали.

К тому времени, когда в июле нам было предложено представить пересмотренный вариант обзора, в рамках программы PubMed уже было 3055 публикаций, многие из которых по-прежнему вызывали серьезную озабоченность в связи с высокими показателями прямых сердечных осложнений при COVID-19. Сюда относятся исследования, которые в настоящее время ставятся под сомнение в вышеупомянутой статье. Кроме того, несколько громких статей были отозваны или отредактированы, чтобы исправить ошибки, допущенные в понятной неистовой спешке с публикацией.

Мы обнаружили ряд ошибок. Например, серию случаев, в которую вошел человек, находившийся в интенсивной терапии для перикардиальной операции, а затем заразился другим коронавирусом, который вызывает Mers (Mers-CoV). Это было ошибочно несколько раз процитировано как свидетельство сердечных осложнений, которые могут быть вызваны этим семейством вирусов.

К тому времени, когда мы в сентябре 2020 года подали окончательную рукопись, я уже был обеспокоен тем, что обзор и так уже перегружен. Назвали мы его так — «Много публикаций, множество неопределенностей».

Хотя мы включили в обзор информацию об имевших место осложнениях, особенно о тромбах, связанных с COVID-19, но пришли к выводу, что «наши опасения по поводу большого числа серьезных сердечных осложнений, вызванных COVID-19, до сих пор не воплотились в жизнь». Это было процитировано ровно ноль раз. Этот поиск в PubMed сейчас находит 6810 публикаций, среди которых наша.

Бритва Оккама

В медицинской школе меня научили применять «бритву Оккама» — идею, что наиболее экономное объяснение обычно правильное. В медицине это часто интерпретируется как указание искать единую причину у кого-то с множественными проблемами. Но это работает только в телесериалах, таких как Доктор Хаус, в которых невероятно одаренный доктор обычно обнаруживает неясную, единственную причину множественных симптомов своего пациента.

Пациенты чаще имеют два или даже три общих заболевания одновременно, чем редкую проблему, которая вызывает все те же проблемы. Но когда совпадение является «интересным», гораздо более вероятно, что в конечном итоге оно попадет в клинический доклад. Отсюда корреляция между проблемами сердца и COVID-19, появившаяся в публикациях.

Значит, нет ковидного сердца? Вообще-то, я думаю, что есть, но его тяжелые формы не так распространены, как я ожидал, и его трудно отличить от косвенных последствий тяжелого заболевания, вызванного любой причиной: COVID-19, раком или автомобильной аварией.

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