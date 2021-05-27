Политолог: Новая повестка переговоров Байдена и Путина – плохой знак для Лукашенко 4 27.05.2021, 9:26

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Диктатор потерял субъектность в международных отношениях.

США могут дать России определенный карт-бланш на отстранение Лукашенко от власти. Об этом заявил сайту «БП» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, политолог Арсений Сивицкий.

– Как вы и предсказывали, президент США намерен обсудить с российским лидером инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси. Эта тема будет поднята во время их встречи в Женеве 16 июня. Что это может означать для Лукашенко?

– То, что белорусский вопрос после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом белорусскими властями оппозиционного активиста Романа Протасевича попадет в повестку дня переговоров Байдена и Путина, не вызывало никаких сомнений.

Таким образом инцидент стал поводом для того, чтобы лидеры двух держав обсудили белорусский политический кризис и пути его решения.

Это, безусловно, является плохим сигналом как для Лукашенко. Поскольку обсуждаться эта тема будет без учета его интересов.

Не исключено, что итогом американо-российского саммита может стать получение Кремлем определенного карт-бланша на действия с целью решения политического кризиса в Беларуси.

Очевидно, что Запад воспринимает белорусский политический кризис уже не просто как некоторую проблему общеевропейского масштаба. После инцидента с принудительной посадкой самолета за Беларусью закрепляется имидж страны-изгоя, которая угрожает международному миру и безопасности.

После президентских выборов и начала политического кризиса белорусские власти обнулили все свои обязательства – в том числе, в сфере поддержания региональной безопасности и стабильности. А они в 2015 году легли в основу процесса нормализации отношений между Минском и Западом.

Сейчас растет консенсус среди западных стран о том, что Лукашенко потерял субъектность в международных отношениях. Он превратился в источник угроз для международного мира и безопасности. Что подтверждают последние действия белорусских властей.

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