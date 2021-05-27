«Белорусы Киева готовы вернуться домой и помочь Таракану улететь в Гаагу» 27.05.2021, 9:28

Диаспора провела акцию в столице Украины.

Белорусы Киева вышли на акцию против террористического режима Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Террористический режим в Беларуси убивает мирных граждан, которые борются за свободную Беларусь.

Был убит Витольд Ашурок и буквально несколько часов назад, стало известно о смерти Дмитрия Стаховского. Мы призываем мировое сообщество усилить давление на диктаторский режим и помочь избавиться от узурпатора.

Белорусы Киева готовы вернуться домой и помочь улететь Таракану в Гаагу», — заявили участники акции.

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