Мишустин едет в Минск, чтобы обсудить инцидент c Ryanair 48 27.05.2021, 9:44

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Михаил Мишустин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кроме того, планируется подписать ряд международных договоров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня намерен прибыть в Беларусь с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.

Одним из пунктов программы Мишустина в Минске станут переговоры с белорусским «премьером» Романом Головченко.

Министры условились о них во время телефонного разговора, который состоялся 24 мая.

Премьеры тогда традиционно обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в рамках «союзного государства». При этом были затронуты и острые темы: Головченко проинформировал российского коллегу о «ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair».

Помимо двусторонних переговоров, Мишустин в Минске примет участие в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая. По его итогам планируется подписать ряд международных договоров.

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