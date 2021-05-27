Мишустин едет в Минск, чтобы обсудить инцидент c Ryanair

Мишустин едет в Минск, чтобы обсудить инцидент c Ryanair48
- 27.05.2021, 9:44
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Кроме того, планируется подписать ряд международных договоров.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня намерен прибыть в Беларусь с двухдневным визитом, сообщает ТАСС.
Одним из пунктов программы Мишустина в Минске станут переговоры с белорусским «премьером» Романом Головченко.
Министры условились о них во время телефонного разговора, который состоялся 24 мая.
Премьеры тогда традиционно обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграции в рамках «союзного государства». При этом были затронуты и острые темы: Головченко проинформировал российского коллегу о «ситуации с приземлением в Минске самолета компании Ryanair».
Помимо двусторонних переговоров, Мишустин в Минске примет участие в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая. По его итогам планируется подписать ряд международных договоров.