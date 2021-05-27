Медики назвали самый простой способ, чтобы избавиться от жира на животе

Медики назвали самый простой способ, чтобы избавиться от жира на животе17
- 27.05.2021, 9:52
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Его достаточно применять в течение 45 минут три раза в неделю.
Ходьба как самый легкий и простой вид физической активности является самым эффективным способом для похудения, сообщает Express .
Висцеральный жир увеличивает объем живота и при этом отрицательно воздействует на здоровье человека. Это связано с тем, что он располагается близко к жизненно важным органам. Для избавления от этой проблемы специалисты советуют чаще гулять пешком.
Ходьба позволяет укрепить сердечную мышцу, а также сжечь достаточное количество калорий. За счет нее человек может уменьшить количество жира в организме, особенно в области живота.
Для похудения ученые советуют ходить регулярно с одинаковой частотой пульса. Зона сжигания жира составляет от 60 до 70% от максимальной частоты сокращения сердца.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется совершать пешие прогулки в течение 45-60 минут. В этом случае организм будет сжигать не только накопленные углеводы, но и жир. Необходимо гулять регулярно три-четыре дня в неделю.
Сертифицированный тренер Джеки Вик также отметил, что при похудении нужно почаще практиковать ходьбу натощак.