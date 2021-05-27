Вратарь «Крумкачоў» выставил на аукцион свои перчатки, чтобы помочь брату 27.05.2021, 9:59

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Павла Овчарова, тренера по ушу, задержали в день тайной инаугурации Таракана.

Из нового выпуска реалити-сериала «А Саша выйдет» на YouTube-канале «ЧестнОК» журналисты «Трибуны» узнали очень печальную новость. Брат вратаря ФК «Крумкачы», лучшего игрока клуба в апреле, Алексея Колтыгина осужден на 5 лет колонии усиленного режима.

Начала этой истории в сериале показали еще несколько эпизодов назад. Вернее, не начало, а ее развязку. Алексей рассказал, что братья вместе ходили на выборы. Но вот его брата Павла Овчарова, тренера по ушу, задержали в день тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября. Около «Макдональдса» его с другом просто вытащили из машины. Парня отвезли на Окрестина, затем – в Жодино, где он отсидел 15 суток по статье 23.34. А после отбытия наказания не вышел – оказалось, что его за забором погрузили в машину и увезли в Минск.

Его обвинили по статьям «Массовые беспорядки» и «Сопротивление сотруднику МВД», хотя он просто оказался не в то время, не в том месте. Обвиняли в том, что он и его товарищ Эмиль Гусейнов призывали к участию в массовых беспорядках, которые заранее были спланированы под видом массовых мероприятий.

Наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более большим: пять лет лишения свободы – по ст. 293, год лишения свободы – по ст. 342, год лишения свободы – по ст. 363. Дело рассмотрела судья Светлана Бондаренко.

– У нас были небольшие надежды, – рассказывает голкипер. Что дадут «химию» или еще что-то помягче. Но все это разрушилось, и в итоге пять лет усиленного режима. Конечно, это грустно. Родители – молодцы. Они сильные люди. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает, с вашей помощью мы остаемся в тонусе.

– Как ты тренировался в тот день?

– Как всегда, по старому режиму. Когда я играю в футбол – я думаю только про футбол. Мы будем бороться до конца. Потому что есть неопровержимые доказательства того, что Паша не виновен. И мы будет добиваться закона.

Младший брат, ему 14 лет, пришел со школы и когда узнал про пять лет – пять минут не мог ничего сказать. Просто потерял дар речи.

– Дошли до Паши наши сообщения и комментарии?

– Отец распечатал все комментарии, что напечатали люди и адвокат дал ему прочитать, прямо перед одним из судов. Я уже выходил и он мне рукой помахал.

Чтобы помочь брату, Алексей выставляет на благотворительный аукцион свои перчатки, в которых отбил пенальти в матче первого тура с «Локомотивом». Все средства от продажи будут перечислены семье Колтыгиных в помощь Павлу.

Прямо сейчас вы можете поучаствовать в борьбе за вратарские перчатки Алексея по этой ссылке.

А если вы не можете поучаствовать в аукционе, то расскажите о нем максимальному количеству знакомых, близких и друзей.

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