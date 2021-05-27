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Так они спятили

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 27.05.2021, 10:04
  • 9,858
Так они спятили

Это все материал для рассказа Ивана Бездомного профессору Стравинскому из «Мастера и Маргариты».

В годы перестройки сталинский репрессивный мир 30-х казался фантасмагорией. Чем-то ненастоящим, абсурдным. Думалось, что это нереально.

Но посмотрите на сегодняшние Беларусь и Россию. На спятившие от страха власти.

Они как бы возродили призраков прошлого, пустили по их венам черную кровь, заставили двигаться.

Сумасшедшие обвинения мирных граждан в экстремизме. Поражения в правах. Разговоры о заговоре «Ника» и «Майка». Воздушное пиратство. ХАМАС, Швейцария, батальон «Азов». Даже не наглое, а безумное вранье Лукашенко и его провинциального КГБ. Распущенный язык российской «дипломатии».

Это все материал для рассказа Ивана Бездомного профессору Стравинскому из «Мастера и Маргариты». Для психиатрической клиники. Не для серьезного обсуждения.

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