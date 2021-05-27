Смерть Витольда Ашурка в колонии: где он мог содержаться и какие вопросы вызывает видео 15 27.05.2021, 10:11

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Витольд Ашурок

Фото: «Белсат»

Эксперты прокомментировали запись с видеокамер.

21 мая в исправительной колонии в Шклове скончался 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок. По данным Следственного комитета, дежурный нашел его в бессознательном состоянии в помещении камерного типа, куда тот был помещен за «нарушения». А накануне Ашурок якобы «упал и разбил голову, но на здоровье не жаловался и от госпитализации отказался» (точная причина смерти еще не известна). Некоторые усомнились в этой версии, к тому же немало вопросов возникло к видео из помещения, где содержался Ашурок.

Портал tut.by побеседовал с экспертами и внимательно изучил видеозаписи.

Эксперт: «Звучит невероятно, что заключенный откажется перейти в медчасть»

По заявлению Следственного комитета, Витольд Ашурок находился в помещении камерного типа (ПКТ) за 12 фактов нарушения режима (какие именно были нарушения, пока не уточняется). Также следователи утверждают, что «осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации».

Юрист и эксперт по пенитенциарной системе Павел Сапелко предполагает, что на видео штрафной изолятор, а не помещение камерного типа, как утверждает СК.

— Во-первых, у заключенного надпись на робе "ШИЗО", — говорит собеседник. — Во-вторых, мы не видим постельных принадлежностей, а их не выдают только при помещении в ШИЗО. То есть человек должен спать ночью на голой доске, и это в лучшем случае, а иногда нары бывают металлическими. И хотя это звучит дико, но такие нормы установлены правилами внутреннего распорядка.

За что осужденного могут перевести из отряда в ШИЗО? За нарушение правил внутреннего распорядка.

— Не могу перечислить четкие пункты, что считается нарушением, потому что это совершенно рандомный случай. Иногда ШИЗО назначают за совершенно формальные нарушения, при этом другие заключенные за это же получают просто предупреждение. Помещение в штрафной изолятор должно побуждать заключенных к правопослушному поведению. Как я сказал, у них там ни матраса, ни постельного белья. Кроме того, им не разрешают писать письма, читать книги.

С таким обращением политзаключенные сталкивались и раньше. Например, Михаил Жемчужный, который в этом году вышел на свободу из колонии, много месяцев провел в ШИЗО и ПКТ.

Павел Сапелко обращает внимание, что перед помещением в ШИЗО осужденного должен осмотреть врач, который фиксирует признаки заболеваний, если они имеются. И если состояние здоровья препятствует нахождению в штрафном изоляторе, человека не могут туда поместить.

— В заявлении Следственного комитета меня удивила фраза о том, что Ашурок отказался от дальнейшей медицинской помощи, — говорит юрист. —Представьте: человек находится в ШИЗО, вообще без вещей, для заключенного это ад, ему предлагают перейти в медицинскую часть или больницу, где естественно, условия лучше, а он отказывается. В это очень сложно поверить.

Бывший политзаключенный Дмитрий Дашкевич не понаслышке знает, что такое ШИЗО. По его мнению, на видео, которое разместил СК, мы видим именно штрафной изолятор.

— Штрафны ізалятар — гэта катавальня, асабліва цяжка там у час міжсезоння, калі ўжо адключанае ацяпленне, а на вуліцы яшчэ прахладна. Табе выдаюць танюсенькую робу, заснуць ад холаду проста немагчыма, хвілін 20 паспіш, пасля падымаешся, адціскаешся, каб хоць неяк сагрэцца. Ніякіх матрасаў, пасцельнай бялізны, спіш на голых нарах. У памяшканні камернага тыпу дазволена мець свае рэчы, там выдаюць матрас і бялізну, таму я і думаю, што Вітольд быў усё ж у ШЫЗА. Трапіць у ШЫЗА можна за драбязу, скажуць, што не так павітаўся з начальнікам, не зашпіліў гузік, знайшлі пыл пад ложкам. Вось так збіраюць парушэнні і кідаюць у ШЫЗА, максімальны тэрмін 10 сутак, але новы тэрмін могуць накідваць. І на 20-30 суткі чалавек нават з моцным здароўем адчувае сябе дрэнна. Апошні час ад Вітольда не прыходзіла лістоў, як кажуць родныя і сваякі. Гэта таксама можа быць прыкметаю ўтрымання ў ШЫЗА, бо ў ПКТ ты маеш права ліставацца.

Мы связались с бывшим тюремным врачом, чтобы он прокомментировал видео. По его словам, помещение, где установлено наблюдение, похоже на штрафной изолятор.

— Если человеку стало плохо в камере, в том числе в ШИЗО, сотрудники должны вызвать медиков, — поясняет собеседник. — На видео человек в форме перевязывает заключенному голову, возможно, это был кто-то из медперсонала. В тюрьме медики могут быть в форме. Если медика вызывают для оказания помощи, этот факт обязательно фиксируется в специальном журнале. Если человек отказывается от медицинской помощи, от госпитализации, это обязательно фиксируется, он должен подписать отказ. Но, честно говоря, звучит невероятно, что заключенный, будучи в ШИЗО, где самые жесткие условия, какие только могут быть, откажется перейти в медчасть или поехать в больницу. Я подобного в своей практике никогда не встречал. Наоборот, бывали случаи, когда заключенные симулировали, чтобы их забрали в "больничку", но чтобы отказывались, как говорят в СК, не могу поверить.

Доктор говорит, что по представленному видео, без выписки из медицинских документов, сложно точно сказать, что произошло с человеком.

— На мой взгляд, возможны два варианта. Первый — человек потерял сознание, ударился головой, произошло повреждение, и вследствие этого наступила смерть. Второй вариант — аневризма, когда разрывается сосуд в головном мозге. Но такое состояние сопровождается неврологической симптоматикой, и в таком случае пациента срочно госпитализируют, причем не в медчасть, а в больницу за пределами исправительного учреждения.

Видео от СК: четыре фрагмента, но время неизвестно

55-секундное видео, опубликованное вчера пресс-службой Следственного комитета, уже вызвало много споров: дело в том, что оно состоит из четырех фрагментов, при этом временные отметки отсутствуют.

На первом фрагменте видно, что мужчина стоит у туалета спиной к камере. Он плохо держится на ногах, и в какой-то момент падает лицом вперед, ударяясь головой о трубу на стене. Уже сидя на полу он хватается за голову. Все это время его кисти находятся рядом, а на запястье мелькает черная полоска — можно сделать предположение, что мужчина был в наручниках или чем-то подобном.

На втором фрагменте запечатлено, как мужчина сидит на лавке (руки свободно на коленях), а рядом сотрудник в форме проводит какие-то манипуляции на голове заключенного (видимо, обрабатывает раны — рядом на столе видна аптечка). В этом же фрагменте впервые на полу заметны брызги крови возле унитаза и чуть дальше. Также в проеме открытой двери виден силуэт человека, возможно, охранника.

На третьем фрагменте (он уже откадрирован так, что окон не видно) заключенный стоит спиной к камере. У него перемотана голова. Заметно какое-то движение согнутой в локте руки (но кисти не видны), мужчина снова падает вперед лицом — и поджимает ноги, оказавшись под лавкой. Кстати, в этом фрагменте уже нет, как раньше, кружки на столе и светлого предмета на полке. Следов крови на полу тоже нет.

Четвертый фрагмент тоже откадрирован, причем эта запись почему-то существенно хуже по качеству. На кадрах пятеро человек в форме суетятся вокруг лежащего на полу человека. Ему что-то кладут под голову, судя по всему, сам он уже не двигается.

Заключенный был в наручниках?

Обращает на себя внимание тот факт, что на первых двух фрагментах (где человек падает, а также где ему обрабатывают голову) видно: в камере включен верхний свет. На это указывает хорошая освещенность помещения и предметов, а также контрастность и направление теней. За окном тоже светло — то есть, скорее всего, день.

На третьем фрагменте (где человек падает во второй раз) тоже включен свет в помещении, но вот что за окнами — неясно, они из-за кадрирования вне видимости. Какое время суток — точно сказать невозможно.

В четвертой же части (где человек лежит на полу, а вокруг него люди) заметно, что верхнее освещение выключено. Свет более слабый и рассеянный и падает лишь из окон. Сами окна вне видимости, но в камере достаточно светло, чтобы сделать вывод: действие происходило в светлое время суток.

Остается неясным, почему два последние фрагмента из четырех были откадрированы, причем последнее — еще и значительно ухудшается в качестве. И что еще более важно: какие промежутки времени отделяют все четыре фрагмента между собой?

Также непонятно, почему после первого падения, когда человек явно не мог держаться на ногах, он через какой-то промежуток времени снова падает из положения стоя, едва держась на ногах — хотя, казалось бы, есть лавка рядом. Мог ли он сидеть на скамье? В любом случае очевидно, что уже перед первым падением у мужчины были какие-то проблемы с самочувствием.

Хотя даже после второго падения он, судя по всему, оставался в сознании, поскольку двигался на полу.

Ко всему прочему можно сделать предположение, что, будучи в одиночестве, мужчина был в наручниках или в чем-то подобном. Потому что кисти всегда были сведены вместе, а при падении тот не выставлял руки вперед или в стороны, как инстинктивно делает человек в такой ситуации. Ну и упомянутая черная полоска на правом запястье в первом фрагменте, возможно, была наручником.

В любом случае, на эти и другие вопросы должно дать ответы следствие. К слову, на сайте СК кроме видео был опубликован и скриншот с записи (самое первое фото в материале), причем в очень хорошем качестве. Из этого можно сделать вывод, что следователи располагают более качественными записями, чем те, которые были показаны публично.

Напомним, вчера в городе Березовка (Лидский район), прошли похороны Витольда Ашурка. На прощание пришли несколько сотен человек.

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