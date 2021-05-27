СМИ назвали возможную причину редкого появления Ким Чен Ына на публике 4 27.05.2021, 10:19

8,640

Ким Чен Ын

Последний раз северокорейского диктатора видели на публике 7 мая.

Диктатор КНДР Ким Чен Ын в этом году реже появляется на публичных мероприятиях, что может быть связано с пандемией коронавируса.

Об этом в Сеуле сообщил представитель министерства объединения, которое курирует межкорейские отношения, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в последний раз Ким Чен Ына видели 7 мая на концерте в Пхеньяне.

"Мы наблюдаем тенденцию, в соответствии с которой в 2020 и 2021 годах Ким Чен Ын стал меньше появляться на публике. Исключение составляют лишь крупные политические мероприятия, такие как партийный съезд... Полагаем, что это связано с пандемией", - заявил чиновник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».