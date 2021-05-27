Экономим на коммуналке: какая бытовая техника и приборы сохранят деньги белорусов 6 27.05.2021, 10:30

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В этом году тарифы обещают повысить дважды.

Цены на газ, воду и электричество поднимаются с завидной стабильностью, а в этом году тарифы обещают повысить дважды. Вместо того чтобы сетовать на новые траты, предлагаем посчитать, как экономят расходы в жировке бытовая техника и приборы, пишет myfin.by.

Последнее обновление тарифов в Беларуси зафиксировали в январе 2021 года. Это только первый этап изменений ― 1 июня цены поднимут еще раз. Суммарно затраты увеличат в пределах 5 долларов США. Итого, за 2021 год мы будем возмещать уже 83,2% от всех затрат на ЖКУ.

К слову, тарифы увеличивают планомерно с 2016 года, и за эти 5 лет мы стали покрывать расходы государства на 20% больше. Логично предположить, что тенденция сохранится, и со временем нас переведут на 100%-е покрытие коммунальных платежей.

Что дешевле: вымыть самому или перейти на посудомойку

Мыть посуду под краном в 2021 году ― это дорого. Семья из 3-4 человек в сутки тратит от 150 литров воды, а посудомоечная машина за одно мытье шести комплектов посуды использует максимум 20 литров. Для удобства расчета в белорусских рублях используем только холодную воду.

Итого:

затраты на мытье посуды руками составят только на холодной воде около 4 рублей*

аналогичный расчет с посудомоечной машиной ― и в платежке уже 0,53 рубля.

* с учетом, что 1 м3 водоснабжения стоит 0,8851 руб, 1 л обойдется в 0,0008851 руб. В сутки за 150 л воды капает примерно 0,132 руб, а за месяц – 3,96 руб.

Напомним, в расчет не включена оплата за горячее водоснабжение, поэтому стоимость самостоятельного мытья посуды можно смело умножить примерно на 2. Финальный чек с посудомойкой не изменится ― она использует только холодную воду.

В среднем, посудомоечная машина окупает себя за 5 лет. Все пройдет по плану, если вы выберете модель с низким потреблением энергии. По мнению Роскачества, хорошие модели тратят до 0,63 кВт за одну мойку.

Но не стоит думать, что эко-режим ― спасение (такие есть и в холодильниках, например). Он увеличивает время работы посудоемочной машины на 30-40%, а потребление электроэнергии сокращает на 4%. Чаще всего эта функция ― маркетинговая уловка. Роскачество и ICRT подтвердили этот факт в своем исследовании и назвали топ-10 самых неэкономичных машин, среди которых Smeg LVFABBL, AEG FSE62800P (FSR83800P), Beko DIN26222 и др.

Вывод: посудомоечная машина сократит расходы по воде минимум на 3-6 рублей в месяц.

Помогут ли датчик движения и энергосберегающая лампа

Это, конечно, не бытовая техника, но затраты на электроэнергию уменьшает заметно. Датчики движения самостоятельно регулируют включение и выключение света, а еще могут влиять на интенсивность освещения. Полезнее всего они для владельцев коттеджей и домов. Датчики хорошо экономят, если контролируют сразу несколько «проблемных» зон: гараж, придомовая территория, беседка.

В квартире датчик можно установить разве что в туалете.

Оставленная на ночь горящая лампа мощностью 60 Вт обойдется в 8 копеек (с учетом, что 1 кВт/ч стоит 0,1778 руб), а за год «освещенных ночей» за нее придется заплатить около 31 рубля.

Для городских квартир экономить свет больше помогают энергосберегающие лампы.

Снова проведем расчет.

Все та же лампа мощностью 60 Вт за 100 часов работы сжигает примерно 6 кВт, что в деньгах составит чуть больше 1 белорусского рубля. В стандартной трехкомнатной квартире может быть около 27 лампочек. В год каждая из них горит примерно 300 часов, а все вместе они стоят за год 86,4 рубля.

Светодиодная лампа поглощает 0,01 кВт в час. С теми же данными в расчете, что и с лампой накаливания, расход по свету в год составляет 14,4 рубля.

Даже несмотря на то, что светодиодная лампа дороже лампы накаливания примерно в 2 раза, она все равно выгоднее. В среднем светодиод служит около 6000 часов, а лампа накаливания ― не более 1000 часов.

Вывод: датчики полезны в загородных домах, а для квартир служат скорее подстраховкой любителям оставить свет на ночь. Другое дело энергосберегающие лампы ― они экономят примерно 72 рубля в год.

Какая варочная панель сэкономит больше

Практически все современные модели варочных панелей, работающих от электричества, ― индукционные. Поэтому этот пункт посвящен тем, кто давно хотел сменить старую электрическую варочную панель на новую индукционную, но не находил весомых аргументов.

Снова перейдем к сухому расчету.

Индукционная плита от Bosch имеет суммарную мощность 6,6 кВт ― стандартную для моделей в своей категории. Возьмем за основу, что в сутки семья из 3-4 человек использует ее несколько часов в день ― выходит примерно 3 кВт в сутки. С учетом тарифов ― это 16 рублей в месяц.

Классическая электроплита с чугунными конфорками имеет суммарную мощность до 5-5,5 кВт. На первый взгляд кажется, что она потребляет меньше энергии, но на деле расход увеличивается за счет меньшего КПД.

Для наглядности сравним работу индукционной и классической варочных панелей во время нагрева воды объемом 2 л.

индукционная справится с задачей за 4 мин 46 сек и потребит 225 Вт,

чугунной понадобится 9 мин 50 сек и 320 Вт.

Итого в сутки классическая электроплита поглощает до 5 кВт в семье из 3-4 человек. В месяц это почти 27 рублей.

Даже с учетом того, что индукционнная варочная панель стоит столько же, сколько новая электроплита с чугунными конфорками, это инвестиция, которая окупит себя через 8-10 лет.

Вывод: индукционная варочная панель сэкономит вам около 11 рублей в месяц на коммунальных платежах.

Робот-пылесос или классическая модель

Убирать пыль в доме тоже можно экономно, и дело даже не в мощности пылесосов. Многие боятся покупать роботы-пылесосы, из-за того что предполагают, что их нужно будет включать каждый день со всеми вытекающими расходами на электроэнергию. Но это не так. Во-первых, вы можете включать его по потребности в удобное время, а во-вторых, он экономно расходует электричество. Для сравнения возьмем робот-пылесос от Xiaomi и классический пылесос от Samsung.

Робот-пылесос потребляет в час до 58 Вт энергии. С учетом, что работает каждый день он до 3 ч (174 Вт), в месяц выходит около 1 рубля. Неплохо для ежедневной уборки, да?

Обычный пылесос запускают не больше 2 раз в неделю по часу каждый раз. Итого 2 часа в неделю. Один час работы пылесоса мощностью в 2000 Вт обходится в 1,3 кВт. Итого 10,4 кВт в месяц или почти 1,9 рублей.

Можно сказать, что разница несущественная, но посчитайте еще, сколько сил потратите лично вы и как часто будет происходить уборка в доме. И кстати, робот-пылесос – это не всегда дорого. Хорошую модель можно подобрать от 350 рублей, классический пылесос с высокой мощностью будет стоить не намного дешевле (от 280-300 рублей).

Вывод: экономия на электричестве от робота-пылесоса ― почти 1 рубль в месяц, польза для вашего свободного времени ― бесценна.

Что в итоге?

Если говорить об общих рекомендациях, при выборе бытовой техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. Чем больше «+» после А, тем лучше. Но это касается тех, кто планирует покупать новое оборудование. Менять бытовую технику только для того, чтобы снизить расходы по коммуналке, нерационально. Мощная техника снизит расходы на пару рублей, а заменить ее стоит несколько сотен.

И не забывайте сверять показания счетчиков со значениями в жировке ― это тоже в какой-то степени способ экономить, на ошибках в расчетах, например.

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