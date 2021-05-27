Американский эксперт о санкциях против белорусского режима: Я бы поддержал полное эмбарго 5 27.05.2021, 10:41

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Джон Хербст

Фото: CQ-Roll Call,Inc./Tom Williams

Есть эксперты по санкциям, которые могут определить крупные фирмы в Беларуси, от которых финансово зависит режим Лукашенко.

Александр Лукашенко вызывает вопросы, пишет для После нескольких месяцев массовых демонстраций, бросающих вызов фальсификации проведенных в августе 2020 года президентских выборов и его правлению в Беларуси в течение четверти века, в последние несколько месяцев он, казалось, стабилизировал свое положение. Да, он сделал это старомодным, авторитарным способом, усиливая репрессии, и с определенной помощью своего кремлевского соседа. Но он заплатил за это цену, США и ЕС ввели некоторые санкции против Беларуси. Почему же он рискнул своим и без того шатким международным положением, заставив приземлиться самолет Ryanair, следующий из Афин в Вильнюс, и сняв оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича с рейса, пишет экс-посол США в Украина Джон Хербст для журнала Atlantic Council (перевод — «Новое время»).

Санкции, введенные в отношении Беларуси за последние шесть месяцев в связи с фальсификацией результатов президентских выборов 2020 года и последующими репрессиями, были существенными, но с ними можно было жить. Белорусская оппозиция активно добивалась введения дополнительных санкций, но безрезультатно.

Между тем за последние два года Лукашенко стал свидетелем убийства Кремлем видного деятеля чеченской оппозиции в Берлине в 2019 году, отравления, а затем ареста Алексея Навального в 2020 и 2021 годах, и все это — безнаказанно.

Печальнее всего то, что на прошлой неделе он видел, как администрация Байдена, утверждавшая, что будет решительно выступать против агрессивной внешней политики Москвы, пошла на серьезную уступку как Меркель, так и Путину. США не ввели санкции в отношении Nord Stream AG, фирмы, осуществляющей строительство газопровода, который позволит Кремлю оказывать давление на страны Восточной Европы. Идя на уступки большому диктатору, вы также теряете уважение и диктатора маленького.

А что же дальше? США и ЕС должны ввести ощутимые санкции против Лукашенко. Есть эксперты по санкциям, которые могут определить крупные фирмы в Беларуси, от которых финансово зависит режим Лукашенко. На них точно следует обратить внимание. Я бы также поддержал немедленное и полное эмбарго на все белорусские рейсы в ЕС и США и, возможно, в другие страны «Большой Семерки», Канаду и Японию, пока Протасевич не будет освобожден.

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