СМИ: Встреча Путина и Байдена пройдет в символическом месте 8 27.05.2021, 10:44

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В 1985 году в Женеве в отеле InterContinental прошла встреча Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в женевском отеле InterContinental, сообщает Le Temps.

Как пишет швейцарское издание, расположение отеля рядом с офисами международных организаций делает InterContinental очевидным выбором. Однако отмечается, что пока официального подтверждения встречи лидеров именно в этом месте нет. Наиболее дешевый номер на двоих в InterContinental — от 180 тысяч рублей.

В 1985 году в Женеве в отеле InterContinental прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом, уточняет SRF. Советско-американский саммит был посвящен разоружению.

В 2009 году в отеле InterContinental прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря США. Клинтон подарила российскому коллеге символическую «кнопку перезагрузки» отношений между странами. Однако по ошибке на кнопке было написано не «перезагрузка», а «перегрузка».

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в швейцарской Женеве, сообщал Кремль. Это будет первая встреча лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США.

В заявлении Кремля отмечается, что президенты планируют обсудить перспективы двусторонних отношений, а также международную повестку, в том числе взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов. «Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», — уточнили в Белом доме.

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