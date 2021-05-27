Леонид Кравчук: Минск больше не может быть площадкой переговоров по Донбассу 7 27.05.2021, 10:51

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Леонид Кравчук

фото: tut.by

Это связано с неадекватным поведением диктатора.

Минск больше не может быть площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе из-за ситуации вокруг Беларуси, поэтому необходимо найти новое место для встреч контактной группы.

Об этом заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина-24", сообщает ТАСС.

"У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения - минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку", - сказал он.

По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь - к ОБСЕ.

Постпред украинской делегации также считает, что последние события вокруг Беларуси после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair могут негативно повлиять на обстановку в Донбассе. "Такая ситуации в Белоруссии может негативно повлиять на процессы, которые происходят в середине Украины и в Донбассе. Мы будем теперь внимательно следить за ситуацией на границе не только с РФ, но и с Беларуси", - отметил Кравчук.

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