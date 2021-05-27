Минчанка с бело-красно-белым флагом: что известно о первой белоруске, покорившей Эверест 3 27.05.2021, 11:13

1,808

Алла Касабуцкая пришла в альпинизм, когда одолела пять самых крутых марафонов мира.

23 мая в 5:45 состоялось знаковое событие для всех покорителей гор из Беларуси. Впервые наивысшая точка на планете – гора Эверест (8848 метров) – была взята белоруской. Свое имя в историю записала Алла Касабуцкая. Альпинистка находится в группе из шести человек под руководством гида-украинца Валентина Сипавина, трехкратного восходителя на Эверест и рекордсмена Книги Гиннесса по самому высокогорному в мире каякингу (перемещение по воде на одноместной закрытой лодке при помощи весла). Удивительно, но в тот же день на вершине Эвереста оказалась еще одна женщина из Беларуси – Светлана Кузкова. Однако Касабуцкая все же успела раньше, пишет «Трибуна».

«Я никогда не могла подумать, что мой Эверест станет Эверестом многих, знакомых и незнакомых мне людей! Сколько слов поддержки, восхищения, заботы, переживания, вдохновения, мотивации, любви, трепета... Все это настолько окрыляет, придает сил, энергии, что, заползая на третью в связке лестницу, я улыбаюсь!» – написала Алла в Instagram.

Свое восхождение к пику минчанка начала еще во второй половине апреля. Первым испытанием стала эпидемия коронавируса, разыгравшаяся в соседней Индии и дошедшая до Непала. Сразу 30 альпинистов с симптомами COVID-19 эвакуировали у подножья горы. Анализы Касабуцкой оказались чистыми, поэтому ей дали разрешение начать восхождение.

Нахождение в горах, где белоруска встретила и свой день рождения, не мешало девушке делиться новостями из своего путешествия. Но это обошлось в копеечку. 10 Гб интернета в Гималаях стоят 180 долларов. Правда, сеть еще нужно поймать. Но это стоило того – в трудные минуты белоруска открывала телефон и читала многочисленные сообщения с Родины, которые придавали сил продолжать движение к вершине.

Вместе с Касабуцкой в экспедиции находились граждане Индии, Марокко, Молдовы и Украины. Восхождение на Эверест является одним из сложнейших. Да и удовольствие это не дешевое – нахождение в команде покорителей плюс затраты исчисляются суммой порядка 70 тысяч долларов. В процессе восхождения альпинист в среднем теряет 15 кг. Плюс это просто опасно для жизни – за всю историю покорения горы умерло более трех сотен человек.

Достижение вряд ли зашло режиму

Почему? Подписчики Аллы в Instagram заметили, что на фотографии с вершины Эвереста из сумки беларуски торчит край бело-красно-белого флага.

Однако выкладывать фотографии с ним в сеть Касабуцкая, по всей видимости, не решилась. Альпинистка сбросила лишь видео с флагом одного из автодилеров, который спонсировал восхождение на Эверест.

Однако по поводу того, что на горе оказалась идеологически неправильная покорительница вершин, режим явно не грустит. В тот же день на вершине Эвереста оказался красно-зеленый флаг, с которым на пике сфотографировались россиянин из Коми Эдуард Шулепов и кыргыз Эдуард Кубатов – они поддерживали Вадима Фролова из Беларуси, который привез полотно в Азию, заболел коронавирусом и не смог продолжить восхождение. Вот только для фото флаг иностранцы повернули орнаментом в другую сторону.

Кто такая Касабуцкая

В детстве Алла занималась легкой атлетикой. Девочку привлекал бег на средние дистанции. В 2014 году Касабуцкая, получившая диплом Executive MBA, решилась подать заявку на лотерею, в которой разыгрывали участие в одном из самых зрелищных марафонов мира в Нью-Йорке. И Алле повезло − она оказалась в 20% счастливчиков, узнав об этом по списанию с ее карты 350 долларов заявочного взноса. Тогда же Касабуцкая начала тренироваться под руководством Сергея Довыдько, который в ее детстве тренировал по соседству с ее группой бегунов на длинные дистанции. Девушка серьезно подошла к подготовке, занимаясь по шесть-восемь раз в неделю.

В итоге Алла, работающая топ-менеджером в одной из крупных компаний, пробежала пять из шести марафонов в главной мировой серии World Marathon Majors: в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Берлине и Лондоне. В 2019 году беларуска планировала покорить и шестой, проходящий в Токио.

«В 2019 году я выиграла лотерею на участие в Токио, и казалось, красивая история про белоруску, пробежавшую шесть самых крупных марафонов мира серии WMM, должна была закончиться эффектным финишем и большой медалью на шее. Но Вселенная решила продлить этот путь еще как минимум на 2,5 года. В 2019 году ДТП не позволило мне полететь в Японию. В 2020 марафон был отменен из-за коронавируса. Потом случилась травма, закрытие границ. Бегать нельзя, путешествовать тоже. Я выдержала 5 месяцев», − рассказывала TUT.BY Алла.

Когда марафоны стали на паузу, Касабуцкая увидела объявление Сипавина о наборе группы для восхождения на Арарат и откликнулась на него. Затем в ее карьере был Эльбрус, где в начале 2016-го со скалы на высоте 4900 метров фатально сорвался беларусский альпинист.

После этого Алла узнала, что еще ни одна беларуска не поднималась на Эверест. Как раз в тот момент Сипавин набирал группу для покорения самой высокой вершины планеты. 15 апреля Касабуцкая вылетела из Минска в Стамбул, начав свой длинный путь к рекорду.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».