Стал известен первый соперник Владимира Кличко в случае его возвращения в бокс 3 27.05.2021, 11:21

1,642

Владимир Кличко

Украинец может вернуться на ринг.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс (60-6, 53 КО) сообщил о том, что проведет бой с Владимиром Кличко (64-5, 54 КО), пишет "Зеркало недели. Украина".

"Судьба все расставила по местам. Я согласился сразиться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Я говорю вам об этом первыми. Об этом не знает даже моя жена. Я клянусь Богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает.

Не знаю, будет ли это профессиональный или выставочный бой. Мне позвонили и сказали: "Хочешь драться с Владимиром Кличко?" Я ответил: "Да". Им не нужно просить меня дважды", – приводит слова Бриггса Tribuna.com, ссылаясь на эфир подкаста Sky Toe2Toe.

Напомним, Владимир Кличко в 1996-м году выиграл Олимпиаду, а затем провел яркую карьеру в профи. Он владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе.

В своем последнем поединке 29 апреля 2017 года в Лондоне Владимир Кличко встречался с Энтони Джошуа и потерпел поражение нокаутом в одиннадцатом раунде. Позже легендарный боксер принял решение завершить карьеру и отказался от реванша.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».