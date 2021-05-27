На материковой части Австралии впервые за 3000 лет родились редкие сумчатые 2 27.05.2021, 11:28

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Фото: facebook.com/AussieArk

Защитники природы определили крошечных сумчатых внутри сумок матерей.

Семь маленьких тасманских дьяволов родились в заповеднике дикой природы Баррингтон в Новом Южном Уэльсе, сообщила австралийская неправительственная организация Aussie Ark, пишет «Новое время».

Это первые представители вида, которые родились на австралийском материке за последние три тысячи лет, подчеркнули биологи.

Тасманские дьяволы вымерли на материке вскоре после прибытия динго — разновидности диких собак — и сохранились только на острове Тасмания. Тем не менее, их численность пострадала от заразной формы рака, известной как дьявольская опухоль лица (DFTD), от которой погибло около 90% популяции с момента открытия болезни в 1996 году.

В сентябре прошлого года Animal Ark вернул 11 животных в дикую природу на материковой части Австралии после более раннего испытания с участием 15 сумчатых, в результате чего общее количество тасманийских дьяволов на материке достигло 26.

И теперь, всего через несколько месяцев после выпуска, появились новые представители вида — защитники природы определили крошечных сумчатых внутри сумок матерей.

«Мы работали без устали в течение большей части 10 лет, чтобы вернуть дьяволов в дикую природу материковой Австралии в надежде, что они создадут устойчивую популяцию. Теперь это полностью зависит от них. Мы наблюдали за ними издалека, пока не пришло время вмешаться и подтвердить рождение наших первых диких дьяволов. И какой это был момент!», — говорится в сообщении Animal Ark.

Тасманийские дьяволы — крупнейшие в мире хищные сумчатые животные и местные хищники. Это означает, что их реинтродукция поможет контролировать популяции диких кошек и лисиц, которые охотятся на другие исчезающие виды. Дьяволы также являются падальщиками, что помогает защитить окружающую среду от болезней.

По данным Aussie Ark, в самой Тасмании в дикой природе осталось только 25000 дьяволов.

«Исторически мы смогли — хотя и в зачаточном состоянии — вернуть дьявола на материк, и сегодня это еще одна веха», — сказал Тим Фолкнер, президент Aussie Ark.

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