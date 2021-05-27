Матч к 110-летию белорусского футбола, который бойкотировали иностранные игроки, перенесен

Матч к 110-летию белорусского футбола, который бойкотировали иностранные игроки, перенесен2
- 27.05.2021, 11:35
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Даже желающие сыграть не могут прилететь в Минск.
Он должен был состояться на национальном олимпийском стадионе «Динамо» 5 июня
Сейчас матч перенесен на неопределенный срок.
О причинах переноса АБФФ в пресс-релизе не рассказала: «Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее».
Напомним, за Беларусь должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, а за Европу - литовец Эдгарас Янкаускас, чех Томаш Росицкий, немец Кевин Кураньи, португалец Педру Мендеш и хорват Юрица Враньеш.
Однако как только в сети появился список зарубежных игроков (АБФФ его не озвучивала), белорусы стали писать им в соцсети с просьбой не прилетать на матч.
Затем появилась информация, что Росицкий и Янкаускас не приедут на матчю
После инцидента с самолетом Ryanair футболистам стало сложно сделать это технически.