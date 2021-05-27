Матч к 110-летию белорусского футбола, который бойкотировали иностранные игроки, перенесен 2 27.05.2021, 11:35

2,674

Даже желающие сыграть не могут прилететь в Минск.

Он должен был состояться на национальном олимпийском стадионе «Динамо» 5 июня

Сейчас матч перенесен на неопределенный срок.

О причинах переноса АБФФ в пресс-релизе не рассказала: «Дальнейшая информация по матчу будет опубликована позднее».

Напомним, за Беларусь должны были выступить Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, а за Европу - литовец Эдгарас Янкаускас, чех Томаш Росицкий, немец Кевин Кураньи, португалец Педру Мендеш и хорват Юрица Враньеш.

Однако как только в сети появился список зарубежных игроков (АБФФ его не озвучивала), белорусы стали писать им в соцсети с просьбой не прилетать на матч.

Затем появилась информация, что Росицкий и Янкаускас не приедут на матчю

После инцидента с самолетом Ryanair футболистам стало сложно сделать это технически.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».