Жозеп Боррель: Совет ЕС уже сегодня обсудит, как реализовать экономические и секторальные санкции против Лукашенко 5 27.05.2021, 11:45

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Заседание министров иностранных дел Евросоюза пройдет в Португалии.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят в четверг в Португалии в ходе неформального заседания Совета ЕС, как реализовать экономические и секторальные санкции против Лукашенко из-за инцидента с посадкой самолета в Минске 23 мая.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу, передает ТАСС.

"Мы обсудим, как реализовать решение Евросовета по введению экономических и секторальных санкций", - сказал он.

Что касается индивидуальных санкций, то, по словам Борреля, техническая работа над составлением нового черного списка очень продвинулась. При этом он подчеркнул, что в четверг никаких решений принято не будет по санкциям, потому что заседание Совета ЕС - неформальное. "Это неформальный Совет ЕС - не будет решений", - сказал он.

В понедельник вечером саммит ЕС постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против режима Лукашенко, потребовал освободить оппозиционера Романа Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента с принудительной посадкой лайнера с точки зрения нарушения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также создания рисков для безопасности самолета и его пассажиров.

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