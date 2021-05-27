«Лето будет жарким!»: жители Боровлян провели акцию
- 27.05.2021, 11:53
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Видеофакт.
Вчера в Боровлянах прошла акция: «Не вешай нос — повесь ленту!», сообщает телеграм-канал «Баста!».
«К огромному нашему сожалению, каждый день мы видим преступления лукашистов. В списке жертв режима появились новые имена: Витольд Ашурок и Дмитрий Стаховский.
Но печалит больше всего наше общее бездействие — почва для их террора.
Предлагаем начать с малого, поддержите нас! Повесить ленту не сложно, мы тому пример.
Лето будет жарким!», — заявили участники акции.