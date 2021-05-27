«Лето будет жарким!»: жители Боровлян провели акцию 27.05.2021, 11:53

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Видеофакт.

Вчера в Боровлянах прошла акция: «Не вешай нос — повесь ленту!», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«К огромному нашему сожалению, каждый день мы видим преступления лукашистов. В списке жертв режима появились новые имена: Витольд Ашурок и Дмитрий Стаховский.

Но печалит больше всего наше общее бездействие — почва для их террора.

Предлагаем начать с малого, поддержите нас! Повесить ленту не сложно, мы тому пример.

Лето будет жарким!», — заявили участники акции.

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