«Белавиа» отменяет рейсы сразу в восемь стран

«Белавиа» отменяет рейсы сразу в восемь стран12
- 27.05.2021, 11:58
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Белорусская авиакомпания несет убытки.
Сайт «Белавиа» сообщил, что в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям:
Варшава;
Милан;
Амстердам;
Рим;
Франкфурт;
Берлин;
Мюнхен;
Ганновер;
Вена;
Брюссель;
Барселона;
Калининград.
Сайт сообщает, что пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов.
Напомним, ряд европейских стран запретил самолетам «Белавиа» входить в их воздушное пространство. Это произошло после захвата самолета Ryanair по личному приказу Лукашенко.