В минской школе отравились первоклассники 5 27.05.2021, 11:58

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иллюстрационное фото: tut.by

Один из них в больнице.

Странная ситуация в 66-й школе Минска: у детей обнаружились симптомы отравления. В родительском чате насчитали около 15 первоклассников, которые почувствовали недомогание после вчерашней школьной еды. Один ребенок в больнице, пишет onliner.by.

«Дети почувствовали себя плохо, была рвота, диарея, температура. У моего ребенка тоже. В нашем классе человек 15 написали, что детям плохо и сегодня в школу не придут», — рассказала одна из мам.

Мама, чей ребенок сейчас в больнице, говорит, что мальчик ел только завтрак. Его забрали из школы до обеда, так что дело не в обеденной еде. Вот как она описала ситуацию: «На завтрак вчера был омлет, сосиска и какао. Ребенок омлет не ест, только съел сосиску и какао. Когда вернулся из школы, ему стало плохо. Сначала думала, это вирус, но температуры не было. Потом начало тошнить, вызвали скорую. Вечером подняла этот вопрос в чате класса. Выяснилось, почти половина класса, человек 15, с такими симптомами. Заподозрили какао, вдруг с молоком что-то было не так. Но точную причину пока не знаем».

Родители рассказали, что сегодня будет собрание с руководством школы, будут обсуждать инцидент.

Классный руководитель отказалась от комментариев, завучи сказали, что не в курсе ситуации. Директор школы на совещании, сообщили в ее приемной.

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