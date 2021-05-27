На границе с Азербайджаном взяли в плен шестерых военных Армении 27.05.2021, 12:00

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Баку сообщает, что они занимались минированием.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военнослужащие пытались пересечь армяно-азербайджанскую границу. Шестерых военных взяли в плен, пишет «Новое время».

По информации азербайджанского оборонного ведомства, взятые в плен армянские военные пытались минировать пути снабжения, ведущие к позициям армии Азербайджана.

Также в Минобороны отметили, что сегодня утром близ границы наблюдалось сосредоточение нескольких единиц армянской боевой техники, в том числе танков.

В свою очередь в Министерстве обороны Армении опровергли заявление Баку о том, что армянские военнослужащие находились на территории Азербайджана.

«Заявление министерства обороны Азербайджана, согласно которому армянские военнослужащие находились на азербайджанской территории, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В Ереване заявили, что захваченные в плен военные проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области.

25 мая Министерство обороны Армении заявило об обстреле приграничной части села Верин Шоржа Гегаркуникской области.

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