Ученые рассказали о древних предках китов 1 27.05.2021, 12:21

Фото: C. Buell/San Diego Natural History Museum

Они обладали и зубами, и китовым усом.

Так считают палеонтологи из Государственного университета Сан-Диего и Музея естественной истории Сан-Диего (США). Они установили, что для китов, обитавших на Земле 25 млн лет назад, был свойственен смешанный тип кормления. Помимо китового уса они использовали для этой цели также и зубы, пишет «Вокруг света. Украина».

Как заметили доктор Эрик Экдейл и доктор Томас Демере, у современных усатых китов (полосатиков, серых, гладких и карликовых) зубы имеются в эмбриональном состоянии. Они атрофируются, так и не прорезавшись. Их заменяют бахромчатые роговые пластины. Так называемый китовый ус.

Сотни этих длинных пластинкок, словно сито, отцеживают моллюсков, ракообразных и мелкую рыбу.

С помощью компьютерной томографии исследователи проанализировали череп ископаемого вида Aetiocetus weltoni, найденный на побережье штата Орегон. Этот эволюционный родственник современных усатых китов обитал на Земле 25 млн лет назад. В результате оказалось, что представители древнего вида обладали во взрослом возрасте и зубами, и китовым усом.

По заключению доктора Экдейла, палеонтологам удалось найти доказательства одновременного существования у древних китов зубов и китового уса. А также установить, что переход от кормлению с помощью зубов к отцеживанию пищи с помощью усов происходил поэтапно.

А именно: от зубов – к зубам и китовому усу. И лишь потом – сугубо к китовому усу.

Каждая из четырех основных групп современных усатых китов придерживается разного рациона и по-разному использует свой усатый фильтр, отметил доктор Экдейл. Поэтому они делят между собой ресурсы океана, а не соревнуются друг с другом за одну и ту же добычу.

Результаты исследования опубликовало издание Zoological Journal of the Linnean Society.

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