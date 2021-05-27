Белорусский рубль ослабел к трем основным валютам 1 27.05.2021, 12:47

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Торги на бирже проходят на фоне бойкота воздушного пространства страны и подготовки пакета экономических санкций.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи американская валюта начала понемногу возвращать позиции. Евро и российский рубль также идут в рост.

На старте торгов доллар прибавил 0,80 копейки и теперь стоит 2,5142.

Евро набрал скромные 0,07 копейки. Сейчас он продается и покупается по 3,0694.

Российский рубль подрос на 0,80 копейки. Его сотня стартовала с отметки в 3,4200.

В среду доллар прибавил 0,23 копейки и стал стоить 2,5054 белорусского рубля. Евро прибавил 0,02 копейки и стал стоить 3,0682 белорусского. Сотня российских рублей тоже подросла на 0,03 копейки, до 3,4120.

Торги на бирже проходят на фоне бойкота воздушного пространства страны и подготовки пакета экономических санкций.

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