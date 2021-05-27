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Эстония прерывает прямое авиасообщение с Беларусью с 28 мая

  • 27.05.2021, 12:35
Эстония прерывает прямое авиасообщение с Беларусью с 28 мая

Решение озвучила премьер-министр страны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в социальных сетях, что белорусской государственной авиакомпании «Белавия» с 28 мая будет запрещено приземляться в стране, сообщает Postimees.

Каллас заявила, что решением правительства самолеты «Белавия» больше не желанны в аэропортах нашей страны. «Правительство Беларуси должно понести ответственность за свои действия», - добавила она.

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