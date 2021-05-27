Глава МВД Литвы пообещала усилить охрану границы с Беларусью 1 27.05.2021, 13:05

Агне Билотайте

От неадекватно режима можно ожидать чего угодно.

Литва сделает все необходимое для дальнейшего укрепления своей границы с Беларусью. Об этом в четверг заявила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает ТАСС.

"Необходимо найти и выделить больше средств для финансирования работ [на пограничной инфраструктуре], чтобы внешняя граница ЕС с Беларусью была обеспечена должной техникой слежения", - сказала она.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Беларусью (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

"Службе охраны государственной границы Литвы поручено незамедлительно спланировать действия и процедуры по обеспечению оперативного внедрения современных систем контроля", - отметила Билотайте.

О необходимости таких мер в среду заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните. По мнению главы правительства, это продиктовано непредсказуемостью белорусских властей. "От такого режима можно ожидать чего угодно", - утверждала Шимоните.

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