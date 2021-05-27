закрыть
27 мая 2021, четверг, 13:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МВД Литвы пообещала усилить охрану границы с Беларусью

1
  • 27.05.2021, 13:05
Глава МВД Литвы пообещала усилить охрану границы с Беларусью
Агне Билотайте

От неадекватно режима можно ожидать чего угодно.

Литва сделает все необходимое для дальнейшего укрепления своей границы с Беларусью. Об этом в четверг заявила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает ТАСС.

"Необходимо найти и выделить больше средств для финансирования работ [на пограничной инфраструктуре], чтобы внешняя граница ЕС с Беларусью была обеспечена должной техникой слежения", - сказала она.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Беларусью (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

"Службе охраны государственной границы Литвы поручено незамедлительно спланировать действия и процедуры по обеспечению оперативного внедрения современных систем контроля", - отметила Билотайте.

О необходимости таких мер в среду заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните. По мнению главы правительства, это продиктовано непредсказуемостью белорусских властей. "От такого режима можно ожидать чего угодно", - утверждала Шимоните.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец