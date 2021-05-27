NYT: Иммунитет к коронавирусу может сохраняться годами, если человек вакцинировался 2 27.05.2021, 13:14

2,392

Ученые обнародовали обнадеживающие выводы новых исследований.

Согласно двум новым исследованиям, иммунитет к коронавирусу может сохраняться не менее года или возможно даже в течение всей жизни, усиливаясь со временем, особенно после вакцинации. Данные новых исследований могут помочь победить страх относительно того, что защита от COVID-19 будет кратковременной, цитирует The New York Times «Зеркало недели. Украина».

Исследования показывают, что большинству людей, которые выздоровели после COVID-19 и позже сделали прививку, не понадобятся так называемые «усилители вакцин». Но вакцинированным людям, которые никогда не заражались коронавирусом, понадобятся повторные прививки, так же как и тем, кто был инфицирован, но не получил надежного иммунного ответа.

В обоих исследованиях было проанализировано состояние людей, переболевших коронавирусом примерно год назад. Клетки, которые сохраняют память о вирусе, находятся в костном мозге и могут помогать производить антитела в случае необходимости, согласно одному из исследований.

В другом исследовании было обнаружено, что так называемые В-клетки памяти продолжают циркулировать и укрепляться на протяжении 12 месяцев после первичного заражения.

«Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, который получает человек после инфицирования коронавирусом или вакцинации, вероятно, является долговременным», - сказал иммунолог из Университета Пенсильвании Скотт Хенсли.

Такие выводы могут успокоить страх относительно кратковременности иммунитета к COVID-19, как и к остальным коронавирусам, вызывающим простуду. Но эти вирусы часто мутируют каждые несколько лет, сказал доктор Хенсли.

«Причина, по которой мы заражаемся коронавирусами повторно в течение всей жизни, может иметь гораздо больше общего с мутацией этих вирусов, а не с продолжительностью иммунитета», - добавил он.

На самом деле, В-клетки памяти, образованные в ответ на инфицирование COVID-19 и усиленные вакцинацией, настолько мощные, что препятствуют даже новым вариантам вируса, исключая потребность в «усилителях вакцин», по словам иммунолога из Рокфеллеровского университета Нью-Йорке, который руководил одним из исследований, Мишеля Нусенцвейга.

«Люди, которые были инфицированы и привитые, действительно имеют мощную иммунную реакцию, масштабный набор антител, так как их организм продолжает продуцировать собственные антитела. Я надеюсь, что они прослужат долгое время», - говорит доктор Нуссенцвейг.

Результат может касаться не только защиты, полученной от вакцин, поскольку иммунная память после прививки, вероятно, будет организована по-другому, чем иммунная память после инфицирования.

Это значит, что людям, которые не болели COVID-19, но получили прививки, со временем может понадобиться повторная вакцинация, считает доктор Нусенцвейг.

«Это то, о чем мы узнаем уже очень скоро», - сказал он.

При первой встрече с вирусом В-клетки быстро размножаются и вырабатывают антитела в больших количествах. Как только острая инфекция проходит, небольшое количество клеток поселяется в костном мозге, постоянно производя умеренный уровень антител.

Чтобы исследовать В-клетки памяти, специфические для нового коронавируса, ученые во главе с Али Еллебеди из Вашингтонского университета в Сент-Луисе делали анализ крови у 77 человек каждые три месяца, начиная примерно через месяц после заражения коронавирусом. Только шесть из 77 были госпитализированы в результате COVID-19, остальные имели слабые симптомы болезни.

Уровень антител у этих людей быстро падал через четыре месяца после инфицирования и продолжал медленно снижаться в течение следующих месяцев - результаты, которые соответствуют выводам других исследований.

Некоторые ученые интерпретировали это как признак снижения иммунитета, но такая тенденция была ожидаема, утверждают другие эксперты. Если бы кровь содержала большое количество антител к каждому инфекционному возбудителю, с которым когда-либо сталкивался организм человека, она быстро превратилась бы в «мусорник».

Уровень антител в крови резко падает после острой инфекции, тогда как В-клетки памяти остаются в костном мозге в «состоянии покоя», готовы атаковать в случае необходимости. Команда Еллебеди получила образцы костного мозга у 19 человек примерно через семь месяцев после заражения. Пятнадцать имели В-клетки памяти, но четыре человека - нет, это предполагает, что некоторые люди могут производить мало таких клеток или вообще не иметь их.

«Даже если вы заразились, это не значит, что у вас сверхмощная иммунная реакция», - говорит доктор Еллебеди. Выводы исследования подкрепляют мнение о том, что людям, которые выздоровели от COVID-19, следует делать прививки.

Пятеро участников исследования команды Еллебеди сдали образцы костного мозга через семь-восемь месяцев после того, как они впервые заразились коронавирусом, а через четыре месяца они повторно сдали анализ. Ученые обнаружили, что количество В-клеток памяти оставалось стабильным в течение этого времени.

Знаковое исследование 2007 года показало, что антитела в теории могут «жить» в организме людей десятилетиями. А новое исследование фактически стало доказательством этой теории, говорит иммунолог из Университета Торонто Дженнифер Гоммерман.

Команда доктора Нусенцвейга изучала, как со временем меняются В-клетки памяти. Исследователи проанализировали кровь 63 человек, которые выздоровели от COVID-19 почти год назад. Подавляющее большинство участников имели легкие симптомы болезни, а 26 человек на момент исследования также получили хотя бы одну дозу вакцины Moderna или Pfizer-BioNTech.

Команда ученых обнаружила, что так называемые нейтрализующие антитела, необходимые для противодействия реинфекции вирусом, остаются неизменными между 6 и 12 месяцами, тогда как родственные им, но менее важные антитела, медленно исчезают.

Поскольку В-клетки памяти продолжали развиваться, антитела, которые они производили, развивали способность нейтрализовать еще более широкую группу вариантов коронавируса. Такая постоянная «эволюция» этих клеток может быть результатом влияния небольшой частицы вируса, которая «изолируется» иммунной системой для «целевой практики».

Через год после инфицирования нейтрализующая активность клеток у участников исследования, которые не были вакцинированы, была ниже против всех известных штаммов вируса, причем наибольшие потери наблюдались против варианта, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Вакцинация значительно усилила уровень антител, что подтверждает результаты других исследований; прививки увеличили нейтрализующую способность организма примерно в 50 раз.

Например, американский сенатор Рэнд Пол заявил, что не будет делать прививку против коронавируса, поскольку он был инфицирован в марте прошлого года и поэтому имеет иммунитет. Но нет гарантии, что этот иммунитет будет настолько мощным, чтобы защищать его годами, особенно учитывая появление новых вариантов коронавируса, которые могут частично обойти защитные силы организма, говорят ученые.

Результаты исследования команды Нусенцвейга говорят о том, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и впоследствии были привиты, будут иметь чрезвычайно высокий уровень защиты от новых вариантов болезни, даже не получая «усилителя вакцины».

«Это подтверждает наши ожидания о том, что В-клетки памяти будут производить мощную реакцию на коронавирус», - сказала иммунолог из Вашингтонского университета в Сиэтле Марион Пеппер.

Эксперты согласились, что иммунитет скорее всего будет действовать по-другому у людей, которые никогда не болели COVID-19. Борьба с живым вирусом отличается от реакции на один вирусный белок, введенный вакциной. Однако у тех, кто переболел коронавирусом, начальный иммунный ответ успел «созреть» за 6-12 месяцев, прежде чем получить усиление после прививки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».