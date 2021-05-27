Фотофакт: Возле касс «Белавиа» выстроились огромные очереди 5 27.05.2021, 13:17

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Фото: «Белсат»

Белорусы сдают билеты.

«Белсат» опубликовал фото очередей возле касс «Белавиа». Скорее всего, белорусы сдают билеты на отмененные в Европу рейсы.

Сайт «Белавиа» сообщил, что в связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания «Белавиа» вынуждена отменить полеты с 27 мая по 30 октября 2021 года по следующим направлениям:

Варшава;

Милан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлин;

Мюнхен;

Ганновер;

Вена;

Брюссель;

Барселона;

Калининград.

Сайт сообщает, что пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов. Для оформления возврата необходимо обратиться по месту покупки билетов.

Напомним, ряд европейских стран запретил самолетам «Белавиа» входить в их воздушное пространство. Это произошло после захвата самолета Ryanair по личному приказу Лукашенко.

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