Перед финалом Лиги Европы окрестности стадиона в Гданьске заполонили бело-красно-белые флаги 27.05.2021, 13:29

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Белорусы провели грандиозную акцию.

Финал Лиги Европы-2020/21 начался 26 мая, а закончился уже на следующий день. В первом тайме матча «Вильярреала» и «МЮ» забил Херард Морено, но во второй половине Эдинсон Кавани сравнял счет. После этого команды не смогли поменять цифры на табло ни в основное, ни в дополнительное время. Дело дошло до серии пенальти, которая получилась очень затяжной: все десять полевых обеих команд оказались точны, и все решилось в дуэли вратарей – Херонимо Рулли сначала забил сам, а потом взял удар Давида Де Хеа, пишет «Трибуна».

ТВ-зрители в Беларуси едва не остались без этого зрелища. Изначально финал ЛЕ в прямом эфире должны были показать на «Беларусь 1», но канал изменил приоритеты и вместо матча продемонстрировал запись свежего стендапа Лукашенко перед парламентом и 2204-й (!) эпизод российского криминального сериала «След». При этом в программе «Беларусь 2» и «Беларусь 5» стояли матчи хоккейного ЧМ, так что казалось, что футбол можно будет глянуть только в интернете. Но за пару часов до стартового свистка Лигу Европы все же впихнули в сетку второй кнопки и показали в Беларуси.

Игра проходила в Гданьске, и ее можно было посмотреть даже на стадионе – туда допустили 9,5 тысяч болельщиков. И многие из них увидели не только финал ЛЕ, но и акцию в поддержку Романа Протасевича и других политзаключенных. Ее провели беларусы Польши, собравшиеся перед стадионом с плакатами и БЧБ-флагами. Вот как это выглядело на общем плане.

Видео передает масштаб акции (а также один из зарядов, который выдавали собравшиеся) еще более наглядно.

Но некоторые детали на нем не разглядеть. Например, вот этот плакат, посвященный Роману Протасевчиу и его девушке Софии Сапеге, также задержанной после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. Обратите внимание на спокойствие польской полиции на заднем плане – представить себе нечто подобное в Беларуси сейчас невозможно.

Перед стадионом в Гданьске вспомнили и Никиту Кривцова – фаната «Молодечно», участвовавшего в протестах, после этого пропавшего и найденного повешенным спустя 11 дней. СК посчитал это самоубийством, но родные 28-летнего парня в это не верят.

Текст на этом плакате сейчас актуален как никогда.

И просто немного красоты – огромный БЧБ-флаг!

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