Дети Павла Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes 27.05.2021, 13:35

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Павел Дуров

Состояние миллиардера оценивалось в 17,2 миллиардов долларов.

Дети основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, российского миллиардера Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes, сообщает издание.

Согласно подсчетам Forbes, на 15 апреля 2021 года состояние миллиардера оценивалось в 17,2 миллиардов долларов.

На каждого из детей Павла Дурова пришлось по 8,6 миллиардов долларов потенциального наследства.

Forbes подчеркивает, что у Павла Дурова двое детей — дочь и сын, 2009 и 2010 года рождения, соответственно. Во время работы над рейтингом журналистам издания удалось узнать имя сына Павла Дурова, его зовут Михаил. Обоих детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко с которой он познакомился в СПбГУ, пишет издание.

В апреле Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров занял девятую строчку в рейтинге самых богатых российских бизнесменов по версии издания. В мировом рейтинге Дуров поднялся с 565-го на 112-е место. Однако в списке россиянин записан как представитель Объединенных Арабских Эмиратов, где он проживает.

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