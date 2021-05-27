На Галапагосах нашли вид черепахи, который более века считали вымершим 27.05.2021, 13:39

Фото: Национальный парк «Галапагос» / Facebook

Это подтвердила генетическая экспертиза.

Гигантская черепаха, найденная на Галапагосских островах в 2019 году, оказалась представительницей вида, уже более века как считавшегося вымершим. Если раньше это предполагалось, то теперь это окончательно подтвердила генетическая экспертиза.

Об этом в среду, 26 мая, сообщил эквадорский Национальный парк «Галапагос», пишет hromadske.ua.

Фото: Национальный парк «Галапагос» / Facebook

Черепаху еще в феврале 2019 года нашла экспедиция парка и американской некоммерческой организации Galapagos Conservancy, которая отправилась на остров Фернандина (один из крупнейших и самых молодых на Галапагосских островах).

Уже тогда ученые предположили, что черепаха может принадлежать к виду Chelonoidis phantasticus. Его последний раз видели в 1906 году ученые Калифорнийской академии наук во время экспедиции на Галапагосы. С собой они привезли генетический материал самца этой черепахи.

Именно он позволил 115 лет спустя ученым из Йельского университета подтвердить, что большая самка черепахи, найденная в феврале 2019 года, относится к виду Chelonoidis phantasticus. Сейчас она находится в заказнике на острове Санта-Круз.

Фото: Национальный парк «Галапагос» / Facebook

Министр окружающей среды и водных ресурсов Эквадора (частью которого является Галапагосские острова) Густаво Манрике заявил, что черепаха является «очередным подтверждением того, почему [Эквадор] — место с едва ли не самым большим в мире многообразием растений и животных».

На острове Фернандина уже нашли помет и следы черепах вида Chelonoidis phantasticus, что позволяет предположить, что она там на самом деле не одна. По словам директора Национального парка «Галапагос» Данни Руэды, ученые планируют экспедицию на остров, чтобы найти больше черепах.

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