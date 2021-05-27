Японский врач предупредил о появлении «олимпийского» штамма коронавируса

Японский врач предупредил о появлении «олимпийского» штамма коронавируса1
- 27.05.2021, 13:52
Глава Союза врачей страны предложил для него название.
Глава Союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом с участием десятков тысяч людей со всего мира может привести к появлению нового «олимпийского» штамма коронавируса.
Об этом сообщает Stuff.
По его словам, Международный олимпийский комитет и правительство Японии недооценили риски приезда в страну 15 тысяч олимпийских и паралимпийских спортсменов, десятков тысяч официальных лиц, судей, представителей СМИ из более 200 стран и территорий.
Наото Уэяма подчеркнул, что с момента появления COVID-19 и объявления пандемии не проводили столь опасное массовое мероприятие с участием людей со всего мира. И заразные штаммы вируса, обнаруженные в Великобритании, Бразилии, Индии и ЮАР, могут попасть в Токио.
«Я думаю, что основная проблема заключается в том, появится ли новый мутантный штамм вируса в результате Олимпиады», — сказал он, допустив, что новый штамм будет назван в честь Олимпийских игр в Токио.
«Проводить Олимпийские игры здесь, в Токио, опасно», — подчеркнул японский врач.
Олимпийские и Паралимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли. Теперь Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.
Соревнования проведут с соблюдением всех карантинных норм, без зрителей из-за рубежа, а участников призвали вакцинироваться.