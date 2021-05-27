Японский врач предупредил о появлении «олимпийского» штамма коронавируса 1 27.05.2021, 13:52

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Глава Союза врачей страны предложил для него название.

Глава Союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом с участием десятков тысяч людей со всего мира может привести к появлению нового «олимпийского» штамма коронавируса.

Об этом сообщает Stuff.

По его словам, Международный олимпийский комитет и правительство Японии недооценили риски приезда в страну 15 тысяч олимпийских и паралимпийских спортсменов, десятков тысяч официальных лиц, судей, представителей СМИ из более 200 стран и территорий.

Наото Уэяма подчеркнул, что с момента появления COVID-19 и объявления пандемии не проводили столь опасное массовое мероприятие с участием людей со всего мира. И заразные штаммы вируса, обнаруженные в Великобритании, Бразилии, Индии и ЮАР, могут попасть в Токио.

«Я думаю, что основная проблема заключается в том, появится ли новый мутантный штамм вируса в результате Олимпиады», — сказал он, допустив, что новый штамм будет назван в честь Олимпийских игр в Токио.

«Проводить Олимпийские игры здесь, в Токио, опасно», — подчеркнул японский врач.

Олимпийские и Паралимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии их перенесли. Теперь Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

Соревнования проведут с соблюдением всех карантинных норм, без зрителей из-за рубежа, а участников призвали вакцинироваться.

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