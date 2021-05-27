«Белавиа» отменила рейсы, но продает на них билеты 19 27.05.2021, 14:16

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Фото: charter97.org

Зачем?

«Белавиа» отменила полеты в некоторые страны из-за запрета с их стороны на авиасообщение с Беларусью. Однако билеты на рейсы, которые сняли, все еще в продаже.

Портал tut.by узнал, почему их до сих пор продают.

Читатели обратили внимание на то, что белорусская авиакомпания все еще продает билеты на рейсы, которые пришлось отменить.

— Несмотря на официальный запрет Польши принимать самолеты белорусской авиакомпании, «Белавиа» продолжает продавать билеты в Варшаву. Их можно купить прямо сейчас, — написал нам читатель. — Информации об отмене самолетов в Варшаву на сайте компании я не нашел.

Получили мы сообщения и о продаже билетов на другие отмененные рейсы.

Мы посмотрели, есть ли сейчас доступные к покупке билеты в Варшаву. Оказалось, что их действительно все еще можно купить.

— У нас как у авиакомпании есть коммерческое соглашение с другими авиакомпаниями, в том числе о совместной эксплуатации рейсов. И когда мы отменяем рейс авиакомпании-оператора, нам нужно время для внесения некоторых изменений в систему бронирования, — пояснили в пресс-службе «Белавиа». — То есть на данный момент она просто обновляется.

Там также добавили, что если кто-то сейчас приобретет билет на отмененные авиарейсы, то он сможет его либо обменять, либо вернуть.

«Однако система уже может не принимать оплату. Вероятно, технически провести до конца платеж уже невозможно, бронирование может быть не создано», — сказали в авиакомпании.

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