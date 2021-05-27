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Зидан покинул мадридский «Реал» спустя два года после возвращения

  • 27.05.2021, 14:21
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Зидан покинул мадридский «Реал» спустя два года после возвращения
Зинедин Зидан

В минувшем сезоне испанская команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о прекращении сотрудничества с французским специалистом Зинедином Зиданом по его инициативе, пишет «Трибуна».

Вернувшись в «Реал» после перерыва, Зидан выиграл с клубом чемпионат Испании и Суперкубок Испании. В минувшем сезоне «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.

Зидан также возглавлял «Реал» в период с 2016 по 2018 год. За это время он привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов.

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