Отменен Чемпионат Европы по велоспорту, который должен был пройти в Минске 19 27.05.2021, 14:45

7,376

Изоляция режима продолжается.

Отменен Чемпионат Европы по велоспорту, который должен был пройти в Минске.

Сегодня состоялось экстренное заседание Европейского велосипедного союза (UEC). На нем принято решение отменить Чемпионат Европы по велоспорту в Минске. Турнир должен был состояться 23-27 июня.

Отмене чемпионата предшествовал демарш стран-участниц Чемпионата Европы.

Возможно, отмена авиарейсов в Беларусь стала последней каплей, после которой участники соревнований решили отменить ЧЕ в Минске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».