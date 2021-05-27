Отменен Чемпионат Европы по велоспорту, который должен был пройти в Минске19
- 27.05.2021, 14:45
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Изоляция режима продолжается.
Отменен Чемпионат Европы по велоспорту, который должен был пройти в Минске.
Сегодня состоялось экстренное заседание Европейского велосипедного союза (UEC). На нем принято решение отменить Чемпионат Европы по велоспорту в Минске. Турнир должен был состояться 23-27 июня.
Отмене чемпионата предшествовал демарш стран-участниц Чемпионата Европы.
Возможно, отмена авиарейсов в Беларусь стала последней каплей, после которой участники соревнований решили отменить ЧЕ в Минске.